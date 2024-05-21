綠在區區覆蓋率低、晚上不開捱批　議員料成本高難大幅增加

環境局轄下的社區回收網絡「綠在區區」早前被指沙田及東涌等地覆蓋率低，民建聯立法會議員梁熙指出，如果一個「綠在區區」固定回收點成本高，一年要約760萬，建議可以增加智能回收桶以填補相關設施空缺，另建議環保署可以在更新與「綠在區區」的合約時，增撥資源要求開晚站。



綠惜地球總幹事劉祉鋒則表示，環保署應與其他部門及商界合作，以增加「綠在區區」覆蓋率。他表示，物管以至大型地產商都應該要有環保承擔的責任，由其負責在相關樓字做好回收，而非用環保有限資源去推動。



「綠在區區」回收點。（資料圖片）

建議增設智能回收桶應付回收需求 一年成本只涉15萬

「綠在區區」蓋率低及開放時間短備受批評，民建聯立法會議員梁熙今在港台節目《千禧年代》指出，如果一個「綠在區區」固定回收點成本高，一年要約760萬，反建議可以增智能回收桶以填補相關設施空缺，一年成本只涉15萬，料已足以回應市民的需求，「好多人唔係為咗積分而係用咗回收。」

他亦建議，環保署可以在更新與「綠在區區」的合約時，增撥資源要求開設晚站。他續指，一星期設三日晚站，兩日平日，一日周未，相信已可以回應到很多市民的需求。他亦認為，現時流動站主要設在地政容許放街站的地方，惟相關地方雖然人流多，但卻不方便市民，建議可以設於巴士站及街市。

環團質疑回收桶成效 倡環保署與發展商合作

綠惜地球總幹事劉祉鋒則同意要增加「綠在區區」的覆蓋率，認為環保署應要與其他部門及商界合作，而物管以至大型地產商都應該要承擔環保的責任，負責在相關樓宇做好回收，而非用環保署有限資源去推動。

對於政府表示本港社區回收網絡覆蓋率達八成，惟將收回桶亦計算在內，劉祉鋒表示，不少人因見過清潔工將回收桶的回收物混集垃圾倒去，故已對「家居廢物源頭分類計劃」失去信心，笑言「計埋（收回桶）條數（就當然）好睇」。他補充，「綠在區區」的回收量僅佔2022年全港回收總量的1.1%，「係低得好可憐」，政府應思考如何改善，「起碼唔好單位數。」

他指，政府不應視放置回收桶，就代表回收網絡已覆蓋該地區，而是硬件及軟件均要做，如教育好市民清潔後才將垃圾拿去回收。至於鄉郊地方可以如何覆蓋，他認為可參考其他地方如上海等設智能分類設施，又或是設流動回收車回收。