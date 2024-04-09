足總擬邀C朗訪港賀啟德體育園開幕？貝鈞奇指仍屬初步構想

有傳足總正籌辦邀請球隊明年來港助興慶祝啟德體育園開幕，當中C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯C羅）效力的沙特阿拉伯球隊艾納斯為其中選項。足總會長貝鈞奇向《香港01》表示，計劃仍在初步構想，「十劃未有一撇」，但想法是希望艾納斯明年在深圳友賽後可以順度來港獻技，「啟德要開幕喇，睇下會唔會搞到波，有啲盛事搞下。」



他補充，一旦成事，因C朗屆時並非只到一個地方比賽，故相關戲金有望與其他地區分攤，至於會否找美斯與C朗拿度同場獻技，他則笑言，相信現時非適合時機，「舐咗嘢都怕怕。」



C朗。（C朗X）

啟德體育園將於2025年上半年啟用，《信報》今日報道，足總現時正籌辦邀請不同球隊明年初來港助興，當中C朗拿度領軍的艾納斯為其中選項。

足總會長貝鈞奇今回應查詢時確認相關消息，但強調計劃仍在初步構想，「十劃未有一撇。」他又指，由於C朗拿度原定在今年1月在深圳友賽上海申花及浙江隊，惟期後因為小腿肌肉受傷無法上陣，主辦方決定兩場表演賽延期，故希望他在明年在深圳補踢友賽後可以順度來港獻技，「啟德要開幕喇，睇下會唔會搞到波，有啲盛事搞下。」

貝鈞奇。（資料圖片）

他補充，球隊的賽期成邀請球隊的最大考慮，以賀歲盃為例，為配合賽期，足總過往都是邀請北方的歐美球隊來港，故料今次亦難邀請港人熱愛的英超球隊來港戲技。至於成本方面，他則指，如成事因C朗拿度並非只來一個地方比賽，故相關金額有望與其他地區分攤。

會否找美斯與C朗拿度同場獻技？貝鈞奇：舐咗嘢都怕怕

被問到會怕再現美斯失場事件，他則指，足總過往有多次邀請外隊來港比賽的經驗，故在協議上及溝通上相信會做得更好，避免同樣事件發生。至於會否找美斯與C朗拿度同場獻技？他則笑言，相信現時並非適合時機，「舐咗嘢都怕怕。」