廉政公署搗破樓宇維集團式修賄受賄　案件規模及詳情逐一睇

廉政公署周五（22日）公布今年1月採取「火網」行動，拘捕樓宇管理業內一個貪污集團骨幹成員，落案起訴其中23名被捕人士，控告他們涉嫌串謀行賄受賄共逾650萬元及串謀詐騙，涉及10個住宅及商用樓宇的多項大維修工程及其他工程，合約總值約5.2億元。



廉署披露每宗案件詳情，其中一宗涉及大埔居屋新興花園約1.62億元大維修工程， 兩名中間人與工程承辦商，涉嫌串謀向新興花園法團多名成員提供賄款約150萬元，以協助取得該屋苑的大維修工程合約。另一宗涉及愉景灣第五期頤峰約1.63億元大維修工程，五名中間人涉嫌串謀向愉景灣服務管理有限公司的職員提供賄款約150萬元，以確保頤峰的維修工程順利進行。



▼9月22日 廉政公署公布「火網」行動▼



23人被捕 3人為集團骨幹 合約總值約5.2億

廉署公布該23名被告為21男2女，年齡介乎38歲至73歲，分別為12名中間人、一名工程顧問、五名工程承辦商、三名業主立案法團／業主委員會成員，以及兩名物業管理公司職員。各被告已獲廉署准予保釋至下星期一（ 25日）在東區裁判法院應訊。

本案於2018年1月2023年5月期間發生，當中三名被告莊聰圖、林雪邊及杜漢森為中間人及該貪污集團骨幹成員，他們涉嫌串謀樓宇管理業內其他中間人及工程承辦商，向多名法團／業委會成員、物業管理公司職員及工程顧問提供賄款，以影響樓宇管理及維修的不同環節，包括大維修工程、升降機井道工程及物業管理合約的招標程序、監督維修工程，以及發放工程中期費用。

案件涉及10個住宅及商用樓宇，合約總值約5.2億元，個別合約金額由約46萬元至逾1.6億元不等，牽涉賄款共逾650萬元。

▼9月22日 廉政公署公布「火網」行動▼



1.串謀行賄法團／業委會成員

興達大廈約2,000萬元大維修工程（觀塘私人住宅大廈）—— 三名中間人莊聰圖、林雪邊及杜漢森與興達大廈法團主席張建華及法團時任成員粘清波，涉嫌串謀向張建華、粘清波及其他法團成員提供賄款共約200萬元，以取得大廈大維修工程及物業管理合約。有關賄款涉及該大廈大型維修工程合約的10%及一筆未指明金額的款項。

新興花園約1.62億元大維修工程（大埔居屋）—— 兩名中間人林雪邊、杜漢森與工程承辦商陳茂盛，涉嫌串謀向新興花園法團多名成員提供賄款約150萬元，以協助與陳茂盛有關聯的誠信建築有限公司取得該屋苑的大維修工程合約。

健威花園約400萬元升降機槽工程（北角私人屋苑）——三名中間人莊聰圖、林雪邊及吳德奇與健威花園業委會成員曹紹偉，涉嫌串謀向曹紹偉及其他人士提供未指明金額的賄款，以取得該屋苑的升降機井道工程合約。

2.串謀行賄物業管理公司職員

愉景灣第五期頤峰約1.63億元大維修工程（大嶼山私人屋苑）——五名中間人莊聰圖、林雪邊、王劭強、陳學欽及其妻張寶儀，涉嫌串謀向愉景灣服務管理有限公司（愉景灣服務管理）的職員提供賄款約150萬元，以確保頤峰的維修工程順利進行。

愉景灣第一期碧濤約1.33億元大維修工程（大嶼山私人屋苑）——五名中間人莊聰圖、林雪邊、杜漢森、陳學欽及張寶儀與工程承辦商香島建築有限公司（香島建築)董事楊永燊，涉嫌串謀向愉景灣服務管理的職員提供賄款約50萬元，以協助香島建築取得碧濤的大維修工程合約。

華景山莊1A座約1,590萬元大維修工程（葵涌私人屋苑）——五名中間人林雪邊、杜漢森、譚紹富、陳俊傑及麥永泰，涉嫌串謀向康業服務有限公司（康業服務）一名時任高級維修工程師提供賄款，以協助一間工程承辦商取得華景山莊1A座大維修工程合約。賄款金額相等於工程費用的2%或約32萬元。

荃錦中心大維修工程（荃灣私人屋苑）——兩名中間人林雪邊及譚紹富與康業服務總維修工程師鍾國祥，涉嫌串謀使鍾國祥接受賄款約15萬元，以協助一間公司取得由康業服務管理的荃錦中心的大維修工程顧問合約。

3.串謀行賄工程顧問

合益商業中心約1,490萬元冷氣系統改善工程（元朗商場）——工程顧問香港國際建築顧問有限公司董事兼股東陳元正、工程承辦商飛鴻建築（香港）有限公司（飛鴻建築）總經理楊志峰，以及中間人楊永昌，涉嫌串謀向陳元正提供賄款約60萬元，以建議合益商業中心及合益樓法團向飛鴻建築發放冷氣系統改善工程的中期付款。

4.串謀詐騙

運通商業中心約300萬元升降機優化工程顧問及工程合約（尖沙咀商業大廈）——兩名中間人莊聰圖及楊効燐、工程顧問陳元正、工程承辦商捷高電梯有限公司（捷高電梯）董事兼股東吳梓楊，以及恒益物業管理有限公司（恒益物管）高級物業經理潘志明，涉嫌串謀詐騙運通商業中心法團，在投標中不誠實地排除其他潛在承辦商，致使捷高電梯獲選為該大廈升降機優化工程的承辦商。

Mount Parker Residences約46萬元小型工程（鰂魚涌私人住宅大廈）——工程承辦商祥豐工程發展有限公司(祥豐工程）董事兼股東陳學欽及祥豐工程僱員林慕媛，涉嫌與串謀另一名人士詐騙Mount Parker Residences（Management）Limited（MPR），訛稱祥豐工程及陳學欽妻子張寶儀的一間工程公司，就19項小型工程的確招致款項，致使MPR多付共約76,000元。

涉及樓宇名單：

香港島：北角健威花園、鰂魚涌Mount Parker Residences

九龍：觀塘興達大廈、尖沙咀運通商業中心

新界及離島：大埔新興花園、元朗合益商業中心、荃灣荃錦中心、葵涌華景山莊1A座、大嶼山愉景灣第一期碧濤、大嶼山愉景灣第五期頤峰