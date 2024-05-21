政府鎖定二千幢未遵辦消防安全指示樓宇　今年第二季起陸續檢控

上月佐敦華豐大廈發生三級火釀成死傷。政府今日（21日）表示，目前逾期未遵辦消防安全指示約有9,000幢樓宇，將優先處理當中2,000多幢沒有積極進展的樓宇，包括樓齡達50年或以上、無安裝消防裝置及設備等，若業主無合理辯解，屋宇署和消防處會分別在發出警告信或在指示屆滿後，於今年第二季開始陸續提出檢控。



▼4月10日 佐敦華豐大廈3級火救援情況▼



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逾期未遵辦指示有9,000幢樓宇

政府發言人今日表示，繼續跟進佐敦華豐大廈發生三級火警事件及消防安全指示未遵辦的問題，而保安局及消防處已加入發展局去年就樓宇檢驗和維修成立的協作平台，平台就未遵辦的指示制訂了行動策略，主要行動包括加強檢控、加強支援獲資助樓宇、加強公眾教育、政府持續、多方面的支援及加緊修訂《條例》。

發言人表示，目前逾期未遵辦指示約有9,000幢樓宇。撇除約數千幢已申請政府資助的樓宇，有關部門會優先處理當中2,000多幢沒有積極進展的樓宇，例如屋宇署會集中處理樓齡50年或以上樓宇、沒有裝設消防裝置及設備、屬單梯樓宇設計、有較多賓館或違規劏房、有大型僭建物（例如天台僭建物）等因素。

針對該2,000多幢樓宇，屋宇署和消防處會分別在發出警告信或在指示屆滿後，就沒有進展又沒有合理辯解的業主，在今年第二季開始陸續提出檢控。兩個部門會聯同地區民政事務處按需要向業主提供協助，例如派員出席業主大會解釋《條例》的要求，以及主動聯絡獲業主聘用的工程顧問或註冊消防裝置承辦商，提供適切的協助及意見。

加強支援獲資助樓宇

發言人指，政府會出資55億元，由市建局執行的消防安全改善工程資助計劃，已在首兩輪向合共約近3,000宗申請發出原則上批准通知書，市建局正處理第三輪約1,300宗申請，會陸續於本月底起向申請人發出原則上批准通知書。市建局會持續支援獲資助樓宇，並加強監察其消防安全改善工程的進度，包括敦促尚未委聘顧問的樓宇業主加快行動、如缺乏進度又沒有合理辯解會收緊批核延長期限的申請，以及在提醒後仍未達進度要求的個案撤回資助批准。

加緊修訂《條例》及公眾教育

發言人亦指，保安局正加緊推進修訂《條例》的工作，以賦權消防處和屋宇署代未能符合《條例》要求的業主進行消防安全改善工程，並在工程完成後向他們收回費用，並爭取在七月將修訂條例草案提交立法會進行審議。

另外，政府亦會加強公眾教育，包括由消防處和屋宇署定期舉辦地區講座，講解遵辦指示的詳請。如業主及佔用人在遵辦指示時有任何疑問，可致電2272 9112或親臨消防處樓宇改善支援中心查詢。詳情可參閱消防處網站。