今日必看8分鐘｜華豐大廈再被趁火打劫｜ 中山暴雨4鱷魚出逃

華豐大廈火｜災後竊案頻生 兩度被趁火打劫偷電線 走廊烏燈黑火

佐敦華豐大廈5死40傷三級火警，發生至今近一個月，起火的1、2樓多處未及維修，卻被趁火打劫竊案頻生。上周四2樓至少3個單位遭爆竊，今日（5日）凌晨又有人潛入偷電線，導致災後失靈的走廊燈，修復日子遙遙無期。

天眼直擊｜四眼賊扮客偷深水埗家品店手機 店主：希望佢承擔責任

深水埗大埔道54號一間家品店發生偷竊案，上周五（3日）一名員工發現放在收銀台上的手提電話不翼而飛，翻查閉路電視才驚覺原來當日上午10時許，電話被一名戴眼鏡的男賊人擸走。根據片段可見，賊人假裝購物、環顧四周，趁女店員走入店內時，伺機行近收銀台偷走店方用於收款的電話。店主張先生指手機價值不高，但對竊案感到痛心：「希望香港人唔好咁樣啦，希望腳踏實地啦。可以介紹工作畀你又得，有手有腳其實餓唔死人㗎香港，你話冇錢開飯我可以買盒飯你食。」希望賊人交回電話，承擔責任。

車CAM直擊｜龍翔道私家車行駛期間「甩轆」 車輪飛脫滾越行車線

本港昨日（4日）經歷黃、紅雨洗禮後，今日（5日）天色好轉，但局部地區有驟雨。上午6時許，一輛私家車在龍翔道近斧山道游泳池「甩轆」。從網上車Cam片段可見，一輛黑色私家車在行駛期間，車輪突然飛脫。涉事私家車見車輪飛脫，立即打燈停下，而車身懷疑因失平衡，車身左右擺動。至於車輪飛脫滾至快線後，一直向前滾動，後方的士見狀立即駛慢，見車輪越滾越遠才繼續加快行駛速度。

西貢黃泥洲現浮屍 屍身腐爛無法辨認身份

今日（5日）上午接近10時，途人西貢黃泥洲仔對開80米海面近白腊有人形物體在海面載浮載沉，報警求助。消防蛙人落水救援，其後由水警撈獲一具屍體，人員將遺體送往西貢對面海水警基地作進一步調查。

長洲｜暴風雨吹塌包山 棚架師傅從未遇見 值理會稱太平清醮如期

本港昨日（4日）經歷紅、黃雨洗禮下，長洲下周準備舉行搶包山的籃球場，有3個包山棚架倒塌，竹枝散落一地，受影響範圍約9米乘3米。長洲太平清醮值理會主席翁志明今日（5日）表示，是百年一遇的強風，有了今次經驗會想辦法加固，現已清拆倒塌的殘骸，重新搭建，進度非常好，「相信一兩日就搞掂」。他強調，太平清醮將不受影響，會如期舉行。從事包山搭棚經驗逾30年的福哥表示，「咁大個仔都未見過咁樣冧棚，除咗打10號風球之外」，現時見到包山棚已重新搭好兩成，「目測一定趕得切」下周的搶包山決賽。

暴雨倒灌深圳豪宅新盤 樓梯成瀑布大堂水浸近膝 電梯車庫遭淹

在4月23日，深圳市氣象台發布暴雨紅色預警信號，隨著降雨量不斷增加，深圳龍華區一個新樓盤的業主們發現，大量的雨水湧入小區大堂、雨水不斷從樓梯流下、電梯井被水淹無法使用、地下車庫也遭水淹，地下車庫中的充電樁更有可能帶來漏電的隱患。業主質疑樓盤存在設計缺陷的問題。

五一｜楊潤雄：黃金周首四日67萬內地客 料為本港帶來20億元收益

內地五一黃金周即將結束，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（5日）表示，黃金周首四日內地訪港客錄得超過67萬人次，雖然近日受天氣影響，但仍然與估算80萬人次相近，預計為本港帶來超過20億元收益。

五一黃金周｜江蘇客留港3日 讚具文化特色 想買懷舊相機和潮牌

內地五一黃金周今日（5日）結束，尖沙咀廣東道下午有不少內地客拖着行李篋「血拼」，及排隊買富豪雪糕。有在昨日到港的江蘇遊客，預計留港三日，她讚本港仍然具有文化特色，「文化比較多」，能吸引內地客來港。她計劃今日到各區「尋寶」，尤其希望買到CCD相機，以及有香港特色的潮牌。

中山暴雨勁到沖垮養殖場圍牆 4條鱷魚出逃 官方：已全部趕回

廣東中山昨日（4日）遭遇暴雨天氣，其中神灣鎮多處出現積水，當地一家鱷魚養殖場的圍牆更被沖垮，導致4條鱷魚離開養殖池。中山市神灣鎮農業部門其後表示，逃出養殖池的4條鱷魚已全部趕回池內。

港餐廳2人清水另收$6！小紅書女呻：自來水還收了6塊 掀網民爭議

香港餐廳提供的水該收錢嗎？不時有網民遊港後發帖批評香港餐廳的各種附加收費，近日小紅書女用戶發帖訴說大呻，表示日前到黃埔某泰式餐廳用餐，結賬時發現餐廳供應的水竟要收費，故驚訝表示「桌上的自來水還收了6塊」。據她所指，當時餐廳老闆並無說明桌上的水是收費的，因此她直至用餐結束才得知需付錢。有網民認為餐廳理應提前說明收費，但也有人覺得「明買明賣」沒有問題，更有人分享曾在中環某高檔餐廳要了暖水，「每位加收$190，付錢時當時去世了」。。