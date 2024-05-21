邵逸夫奬2024名單揭曉　大馬華裔女科學家獲頒生命科學與醫學奬

「邵逸夫獎」今日（21日）公布得獎名單，4名科學家獲頒獎項。當中一位美籍華裔女科學家鄧瑞麗（Swee Lay Thein），與美國哈佛大學醫學院兒科講座教授斯圖爾特．奧金（Stuart Orkin），同獲頒生命科學與醫學奬，他們的研究有效治療兩種影響全世界數百萬人的嚴重血液疾病——鐮狀紅血球貧血症及乙型地中海貧血症。



邵逸夫獎今日公布三個獎項得獎名單：

天文學獎

由史里尼瓦斯．庫爾卡尼（Shrinivas R Kulkarni）獲得，他是美國加州理工學院物理、數學和天文學部天文學及行星科學喬治．埃勒里．黑爾講座教授，以表彰他對毫秒脈衝星、伽馬射線暴、超新星，以及其他可變或瞬變天體的開創性發現。他對時域天文學的貢獻甚多，並在帕洛馬瞬變工廠及其後繼者史維基瞬變探測器的構思、建造和領導上成就卓越，這些設施徹底改變了人類對時變光學天空的理解。

天文學獎頒予史里尼瓦斯‧庫爾卡尼（Shrinivas R Kulkarni）。（資料圖片）

生命科學與醫學奬

平均頒予美國國家衛生研究院國家心、肺及血液研究所䥥狀細胞部資深研究員及主管鄧瑞麗（Swee Lay Thein），及美國哈佛大學醫學院大衛．內森傑出兒科講座教授斯圖爾特．奧金（Stuart Orkin），以表彰他們發現從胎兒到成人血紅蛋白轉換的基因和分子機制，為治療兩種影響著全世界數百萬人及極其嚴重的血液疾病——鐮狀紅血球貧血症和乙型地中海貧血症，開創了一種革命性且高效的基因組編輯療法。

數學科學奬

由彼得．薩納克 （Peter Sarnak）獲得，他是美國普林斯頓高等研究院數學戈帕．普拉薩德講座教授及美國普林斯頓大學數學尤金．希金斯講座教授，以表彰他將數論、分析學、組合學、動力學、幾何學和譜理論結合起來，發展出薄群的算術理論和仿射篩法。

數學科學奬頒予彼得·薩納克 （Peter Sarnak）。（資料圖片）

華裔女科學家馬來西亞出生 歷任大馬、英國及美國醫療機構要職

四位獲獎科學家中，生命科學與醫學奬得主鄧瑞麗是今次得奬的唯一一位美籍華裔女科學家。她在1952年於馬來西亞吉隆坡出生，現為美國國家衛生研究院國家心、肺及血液研究所鐮狀細胞部資深研究員及主管。

她分別在1975 年和1999 年於馬來西亞馬來亞大學取得學士學位和自然科學博士學位。她曾在英國接受專業訓練（1975-1982）和擔任不同的臨床職位（1982-2000），之後擔任英國倫敦國王學院分子血液學教授暨血液科顧問醫生（2000-2015）。

同時，她亦擔任英國倫敦國王學院附屬醫院國民保健信託基金會紅血球科總監。她曾是英國倫敦國王學院基因和細胞療法系主任（2004-2010）。然後，她於2015年加入美國國家衛生研究院國家心、肺及血液研究所成為鐮狀細胞部資深研究員及主管（2015-）。她是英國醫學科學院及英國華人生命科學院院士。

每項獎金約940萬港元 11月中頒獎

「邵逸夫獎」設有三個獎項，分別為天文學、生命科學與醫學、數學科學。每年頒獎一次，每項獎金120萬美元（約940萬港元）。今年為第21屆頒發，頒獎典禮定於本年11月12日（星期二）於香港舉行。