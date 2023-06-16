邵逸夫獎｜研設第四個獎項　目標可促進國際合作　兩三年內成事

「邵逸夫獎」今年進入第20屆，大會5月30日公布今年三個獎項共有7名科學家獲獎，包括香港成長、於中文大學畢業並曾在美國哈佛大學任教的華人數學家丘成桐。 該獎項目前只設數學科學獎、天文學獎和生命科學與醫學獎三個範疇，大會正研究增設第四項，可促進國際合作，考慮範疇包括環保研究方面，料兩三年內成事。



邵氏基金會主席陳偉文：新獎會避免與世界其他獎項重疊

「邵逸夫獎」由已故影視大亨邵逸夫於2002年創立，2004年首度頒獎，今年剛好踏入第20屆。三個獎項的獎金最初各為100萬美元，2016年起增至120萬美元，今年頒獎典禮定於本年11月12日 於香港舉行。同期將舉行香港桂冠論壇，有20多位邵逸夫獎得獎者親臨香港，通過研討會、講座和對談會等，與全球來自超過30個不同國家及地區逾200名青年科學家交流。

邵氏基金會主席陳偉文今日（16日）表示，正研究設立第四個奬項，會避免與世界其他獎項重疊，他指目前世界較多對抗形勢，希望新獎項可促進國際合作；邵逸夫獎行政顧問邵詠儀表示，其中一個考慮方向是環保方面。

16位得獎者之後獲頒諾貝爾獎

邵詠儀表示，20年來累計有106位科學家獲得邵逸夫獎，其中16位其後獲得諾貝爾獎，她補充該獎不會頒予本身已獲諾貝爾獎的科學家。她提到其中三位研究重力波的學者——Ronald W P Drever、Kip S Thorne及Rainer Weiss在2016年獲天文學獎，當年並無人提名他們，但專家評審團認為他們有資格獲獎。Ronald W P Drever在2017離世。

到2017年諾貝爾物理獎，就即頒予Kip S Thorne及Rainer Weiss，以及另一位科學家Barry C Barish。被問是否很有前瞻性，邵詠儀直言說「我哋都覺得係！」

推出初期外國學者以為是詐騙

邵詠儀回想20年前推出初期，由於邵逸夫獎在學術界名不經傳，當時有俄羅斯科學家得獎，打電話去通知時說了幾句就被收線，電郵通知沒有下文，因被以為是詐騙，最後要找本港學者聯絡當地相熟的學者，再透過對方找得獎者，不過經過20年的經營，現時得獎者收到通知都會十分開心。