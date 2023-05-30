邵逸夫獎2023｜7科學家得獎　華人數學家丘成桐獲頒數學科學獎

「邵逸夫獎」今日（30日）公布得獎名單，7名科學家獲頒獎項。當中香港成長、於中文大學畢業並曾在美國哈佛大學任教的華人數學家丘成桐，與美國芝加哥大學數學教授弗拉基米爾．德林費爾德 (Vladimir Drinfeld)，同獲頒數學科學獎，以表彰他們對數學物理、算術幾何、微分幾何和凱勒幾何的貢獻。



「邵逸夫獎」今日（30日）公布三個獎項的得獎名單：

天文學獎平均頒予

馬修．貝爾斯 (Matthew Bailes)，澳洲研究委員會 (ARC) 引力波發現卓越中心主任

鄧肯． 洛里默 (Duncan Lorimer)，美國西維珍尼亞大學物理及天文學系教授暨臨時系主任及埃伯利文理學院研究副院長

莫拉．邁克勞克林 (Maura McLaughlin)，美國西維珍尼亞大學物理及天文學埃伯利家族傑出講座教授

得獎原因：表彰他們發現快速電波爆發。

生命科學與醫學獎平均頒予

帕特里克．克拉瑪 (Patrick Cramer)，德國馬克斯普朗克多學科科學研究所分子生物學系主任暨馬克斯 普朗克學會候任主席

伊娃．諾加利斯 (Eva Nogales)，美國加州大學伯克萊分校分子與細胞生物學系生物化學、生物物理和結構生物學傑出教授

得獎原因：表彰他們開創性的結構生物學研究，使負責基因轉錄的蛋白質機制能夠於單個原子尺度上視覺化。他們揭示了生命的基本過程之一的基因轉錄機制的每一個步驟，正常的基因轉錄如何促進健康，以及機能失調如何導致疾病。

數學科學獎平均頒予

弗拉基米爾．德林費爾德 (Vladimir Drinfeld)，美國芝加哥大學哈里．普拉特．賈德森傑出服務數學教授

丘成桐 (Shing-Tung Yau)，中國清華大學丘成桐數學科學中心主任

得獎原因：表彰他們對數學物理、算術幾何、微分幾何和凱勒幾何的貢獻。

7名獲獎科學家中，數學獎得主丘成桐是著名華人數學家。他在1949年於汕頭出生，其後來港生活，1966年至1969年於中大修讀數學，在1971年於美國加州大學伯克萊分校獲得博士學位，至2002年退休前，曾任教美國史丹福大學、哈佛大學等名校。自2003年起成為中大傑出特聘教授，現時是清華大學丘成桐數學科學中心主任。

中大表示，丘成桐是一位享譽全球的數學家，他證明了卡拉比猜想，對現代幾何與拓撲學的發展作出了至關重要的貢獻。校長段崇智表示，邵逸夫獎是國家最高學術榮譽之一，丘成桐獲此殊榮，中大仝人深感驕傲，並代表大學師生向丘致以誠摯祝賀，感謝他多年來春風化雨，不遺餘力培育數學英才。

美國芝加哥大學哈里．普拉特．賈德森傑出服務數學教授弗拉基米爾．德林費爾德 (Vladimir Drinfeld)，與丘成桐同獲今屆數學獎，表彰他們對數學物理、算術幾何、微分幾何和凱勒幾何的貢獻。

「邵逸夫獎」共設有三個獎項，分別為天文學、生命科學與醫學、數學科學，每年頒獎一次，每項獎金120萬美元（約940萬港元）。今年為第20屆頒發，頒獎典禮定於本年11月12日 於香港舉行。