極端天氣｜九號風球港鐵停靠元朗沙田疏散乘客　觀塘線駛至調景嶺

上年10月颱風小犬襲港，天文台在短時間內改掛9號風球，港鐵迅即停駛露天段，包括機場鐵路，招致大批乘客滯留，機場亦逼爆，市民狼狽暴風雨趕返家無車，停車安排備受爭議。



政府公布多項應對極端天氣措施，港鐵維持在九號風球下停駛露天段，允許在許可情況下駛至原定終點站，或駛到連接商場的車站。



港鐵最新表示，九號風球下正在露天段行駛的列車，當在屯馬線上將停靠元朗站、當在東鐵線上將停靠沙田站，待乘客下車後將不再行駛，惟車站保持開放並向乘客提供物資供暫避。此外，列車在露天段於安全情況下，將駛至終點，例如觀塘線調景嶺站；至於機場鐵路，因為大部分路線在露天， 所以全線停駛。



港鐵機場鐵路總管呂幹貽指，在情況許可下，維持隧道段列車的車站會開放，讓滯留乘客暫避。（梁鵬威攝）

九號風球行至露天段 或停靠元朗、沙田站供乘客暫避

政府上周四（16日）公布應對極端天氣的措施後，港鐵昨日（20日）向傳媒作介紹，表示明白有部分市民因上班等因素而需在八號烈風或暴風信號下工作，故列車會在警告發出後，仍然維持有限度服務，港鐵巴士則考慮到路面情況，會在信號懸掛3小時後停止服務，若然情況突然惡化，則會即時暫停服務。

九號信號或以上時，港鐵除了隧道段會提供服務外，所有露天段（包括機場快線、輕鐵全線）會即時暫停服務。行駛中的露天段列車，則會盡可能駛至原定終點站，或駛到連接商場的車站。

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觀塘線將行駛至調景嶺站作終點

港鐵發言人表示，如天文台改掛九號風球，行駛中的港鐵列車如在露天段，停靠商場的車站會有兩個，如在屯馬線上將停靠元朗站（連接形點一、二期）、如在東鐵線上將停靠沙田站（連接新城市廣場），待乘客下車後將不再行駛，惟車站保持開放並向乘客提供物資供暫避。由於觀塘線比較短，列車如已在露天段，可在安全情況下，將駛至調景嶺作為終點。

港鐵在九號風球下，如列車在觀塘線上的露天段，將在安全情況下駛至調景站。（資料圖片／余俊亮攝）

隧道內行車有限度維持

港鐵機場鐵路總管呂幹貽表示，隧道內的列車則可維持有限度服務，以觀塘線為例，如果列車仍然在隧道段行駛，會駛到隧道段的彩虹站後暫停服務，「佢（彩虹站）路面情況未必做得到（清理），就會喺彩虹站添加多啲應急措施。」他強調，如果乘客有機會滯留都會添置用品。

港鐵在九或十號風球時的行車安排。（港鐵提供）

將向滯留乘客提供糧水及差電服務

車站安排上，除將列車駛進接壤商場的車站外，港鐵亦會在情況許可下，維持行車時間內的車站開放，並為滯留乘客提供食水、乾糧、一次性禦寒物品，以及充電線與火牛等，讓他們可在路面情況回復前，能在車站暫避。

▼2023年10月8日 九號風球下大批旅客在機場大堂輪候的士▼



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高鐵安排要與內地協調

高鐵香港段在八號、九號信號期間，港鐵公司會與內地單位按天氣協調車務，個別班次或有機會延誤、取消，港鐵提醒乘客可留意12306網站（中國鐵路客戶服務中心）或應用程式，以及高鐵網頁或應用程式的資訊。十號信號下，高鐵則會暫停服務。

▼2023年10月8日 9號風球下港鐵乘客滯留紅磡站▼

