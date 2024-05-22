走塑滿月｜環境局走訪食肆　七成轉非塑膠餐具　食客逐漸養成走塑

【管制即棄膠餐具／餐具禁膠／禁膠／走塑／塑膠】管制即棄塑膠新法例在今年4月22日實施，至今已一個月。環境及生態局今日（22日）在社交專頁上指，留意到業界全力配合「走塑」，市民亦逐漸接受使用可重用或非塑膠替代品，開始養成「走塑」習慣。



環境局在FB指，業界全力配合「走塑」，市民亦開始養成「走塑」習慣。（環境局FB）

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環境局在Facebook專頁指出，曾走訪超過7000間食肆，適應期的首個月有約七成轉用非塑膠餐具，主要的大型連鎖食肆已全面轉用。仍未轉用的食肆主要是希望在適應期內用完受規管產品的存貨。只有少部分正尋找合適的替代餐具供應商。另外，走訪超過5000間零售店及酒店和賓館，符合新法例要求的比例超過九成。

主要的大型連鎖食肆不主動提供即棄餐具

主要的大型連鎖食肆已不會主動向外賣客人提供即棄餐具，部分會收取約一至兩元的費用。他們表示即棄餐具的使用已大為減少，約七至八成的外賣客人選擇外賣不要即棄餐具。

▼4月22日首階段管制即棄膠餐具▼



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7月推出「綠色餐具平台」顯示品質

走訪的小型食肆當中，約一成的食肆外賣不提供餐具，其餘食肆有一成至七成的外賣客人不需要即棄餐具。接近七成的中小型食肆繼續免費提供即棄餐具，收取費用的中小型食肆則大部分收取一至兩元。

當局指，香港品質保證局會邀請供應商提交非塑膠餐具的質量及安全性相關證書或文件，以及把附有這些證書或文件的非塑膠餐具分列出來供參考，預計可在今年7月於「綠色餐具平台」推出。

在未來數月的適應期，環保署會繼續集中宣傳教育，探訪相關業務地點的運作情況，並提供建議和資訊，協助企業符合新法例下的規定，亦會繼續透過不同途徑及宣傳教育活動，推廣各項減少使用即棄塑膠餐具以及鼓勵使用可重用餐具的「走塑」運動。