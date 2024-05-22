走塑滿月｜綠色餐具業稱餐飲業漸注重安全性　植物纖維成本料再降

首階段管制即棄膠餐具和其他塑膠產品的法例在4月22日實施，至今剛好一個月，有綠色餐具公司表示，措施出台前，餐飲業主要關注由塑膠餐具轉用綠色餐具的替代成本，新例實施後，他市民和餐飲業更看重功能性和健康安全性，如耐油性、餐具堅挺度、硬度、對蒸汽的耐熱性等。



該公司認為，市場關注餐具安全方面是一好事，因有研究顯示，現時仍容許使用的含PFAS防油劑、水性塗層的餐具，在接觸熱食或飲料時，或會釋出有毒致癌物質和微塑膠，影響人類健康。



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植物纖維餐具無任何化學添加成份：魚食咗都冇問題

寰科創新有限公司（Ecoinno）的行政總裁陳大仁透露，香港品質保證局在「綠色餐具」平台上，要求所有即棄餐具供應商，提交關於餐具功能性及接觸食物的安全性（不含有毒化學物質）的餐品質量報告；他表示，他們是全球首間成功研發用植物纖維做餐具的企業，這些植物纖維從植物廢料，如甘蔗、紙中提取。

他憶述在15年前，便已認知到微塑膠對人體的影響，遂與另外2名創辦人，望可研究出無任何添加劑、防油劑的即棄餐具，終研發植物纖維餐具，他指，植物纖維餐具不含化學物，「真係有人揼落海嘅話，魚食咗其實都冇問題」，使用後廚餘更可連餐盒棄置，然後經自然分解。

陳大仁認為，凡是影響到環境生態的事情就是不環保，如塑膠，因其不能被溶解，會長期存在於自然環境中，影響生態系統。（夏家朗攝）

陳大仁：植物纖維餐具製作成本最高 但售價比PFAS和水性塗層紙杯低

陳大仁指，如果要與發泡膠餐盒相比，植物纖維餐盒的確會貴得多，價格在1元至4元不等，視乎容量而定；而塑膠餐盒、餐具在法例實施後，已禁止銷售，因此他認為與塑膠產品比較意義不大，現時政府仍容許使用含PFAS防油劑、水性塗層的餐盒、紙杯等，若與兩者相比，植物纖維的餐具成本最高，其次則是水性塗層，最便宜的是PFAS防油劑餐具，因其容易製作且被廣泛應用。

不過，他表示，雖然植物纖維的製作成本較高，但不代表其售價就會比另外兩類餐具高，他解釋道，因為他們是直接生產商而非代理商，所以他們的生產成本接近批發價，在沒有中間商的情況下，一個植物纖維製的紙杯售5.5毫，與PFAS防油劑的紙杯售價相同，而水性塗層的紙杯則價錢較高，價錢為6至6.5毫一個。

如果有餐廳利用綠色餐具售價較貴的輿論，趁機抬高餐具收費，這是非常不正確。 陳大仁

料植物纖維餐具生產成本會再下降 計劃將專利賣予東南亞、歐洲

他續表示，植物纖維餐具製作已「成氣候」，生產線在工業化後，能大規模用較低成本生產餐具，15萬平方呎的廠房每月可產6萬噸餐具，「之後嘅成本一定會再下降」，他亦有意將植物纖維產品擴展至更多領域，如藥品包裝、化妝品包裝等。

此外，他計劃將工業鏈製作技術賣給東南亞及歐洲國家，如馬來西亞，「喺馬來西亞啲植物蔗都係燒咗佢」，他稱，在轉移他們的自動化生產設備後，這些植物廢料可轉廢為能，再被使用。