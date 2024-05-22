黎智英案｜黎在節目強調不會離開　認為正確的事會鼓勵自己繼續做

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（22日）踏入第81天，控方繼續播放黎的訪談節目「Live Chat with Jimmy Lai」，黎在節目上強調他不會離開，因他相信生命的意義，不只在乎自己，而是有其他更重要的事，只要認為是正確的事，便會鼓勵自己繼續做。



另外，黎在《蘋果日報》一條宣傳片稱，他坐監不會影響《蘋果》，但不希望張劍虹、周達權等高層亦要坐監，又稱對市民有責任，不論環境如何艱難，他們都要嘗試留下市民的聲音。



黎智英在訪談節目中曾稱雖然很多人離開香港，但他不會離開。(資料圖片)

指警隊因北京介入成政治工具

控方續播放黎的訪談節目「Live Chat with Jimmy Lai」，黎於2020年8月27日的節目上，表示香港警隊本為亞洲最優秀的警隊，因北京介入香港事務，而成政治工具，短時間內變得與中國公安無異。他指香港享有民主、法治及言論自由，這便是香港與中國的不同，當法治受到侵犯，港人便會本能地反抗。

做新聞是危險的工作

黎提到當時有不少社運人士離港，沒有人可以因此怪責他們，或叫他們做烈士，不過他不會離開，因為他相信生命的意義不僅在乎自己，而是有其他更重要的事，只要認為所做的事正確，便會鼓勵自己繼續做。談及傳媒工作，黎形容現時做新聞是危險的工作，但即使如此，他仍鼓勵新聞工作者可表達真誠的想法，又指新聞工作相當重要，透過傳播真相讓大眾明辨是非。

希望張劍虹等人不會坐監

控方又播放《蘋果》於2020年發布的宣傳片，黎稱《國安法》下傳媒「差唔多冇得做」，提醒員工注意安全，按著良知及社會責任做這份工作。他稱他坐監對《蘋果》運作影響不大，但說：「希望阿張劍虹唔好坐監，就算係Royston（周達權） 都好，或者係黃偉強都好，好需要佢哋。」

黎智英在一段宣傳片中曾稱，希望張劍虹（圖）等人不會坐監。(資料圖片)

會嘗試留下市民的聲音

黎又稱對市民有責任，不論環境如何艱難或危險，他們都要「探水」，嘗試留下市民的聲音，明言不會後悔，並說：「一路會繼續去做，無論幾辛苦都好…做啱咗嘢，你覺得有意義嘅時候呢，你就唔會後悔。」

立法與行政聯手會成行政指令

黎於2020年9月10日的「Live Chat」上，指三權分立是普通法既有的特質，若立法機關與行政機關聯手，行政機關的指示就會變成行政命令；他又向該集嘉賓，「香港監察」創辦人羅傑斯說：國際社會是港人的救星，獲得越多關注，香港便會越安全，但現時港人聯繫國際社會便被說成勾結，故羅傑斯為香港進行國際遊說的角色很重要。

中國對香港方式揭露中共的真面目

此外，黎於同月17日的節目上，形容中國對待香港的方式，揭露了中共的真面目，倘若國際社會現在不壓制中共，中國便會以相同方式對待香港；他又指國際社會對於中國的壞行為一直很寬容，香港的事令到世界看清中國，因此中國現正面臨國際敵對的危機，這事不會輕易解決，或會引致全面脫鉤（decoupling）。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022