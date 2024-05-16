黎智英案｜警長稱探訪時張劍虹分享獄中生活　未提議張任控方證人

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（16日）踏入第77天。就辯方申請重召前壹傳媒行政總裁張劍虹，法官今駁回申請。控方其後傳召曾到收押所探訪張劍虹的國安處警署警長。警長供稱，他於2021年11月獲上司指派到荔枝角收押所，向張劍虹派發判詞，當時張花了20至30分鐘閱讀判詞後，沉默約10分鐘。警長見狀主動問張：「你有冇特別嘢？」張表示沒有。警長再提議「傾下計」，之後張開始談及獄中生活，稱因被獨立囚禁，平日沒機會與人聊天。二人對話逾三小時，期間警長曾提議張先吃飯，但張指可以稍後再吃，並在會面結束後提出：「不如你聽日再嚟探我。」警長強調和張聊天時，沒有談及本案證據，亦沒提議對方做控方證人。



辯方早前申請重召前壹傳媒行政總裁張劍虹，以就「飯盒會」使用的工作平台「Slack」紀錄提問；控方反對申請，認為重召張對控方不公。法官今早駁回申請，指出控方早於2022年6月向辯方送達張等「從犯證人」的書面供詞，本案兩年多後開審，辯方絕對有足夠機會取得「Slack」紀錄。而且根據庭上證供，「Slack」是壹傳媒內部用以通訊的軟件，黎智英本人也是相關對話群組的成員，辯方稱對該些紀錄並不知情的說法很難成立。

黎智英一方早前申請重召前壹傳媒行政總裁張劍虹作供，法官今駁回申請。(資料圖片)

指張劍虹閱讀判詞後 沉默約10分鐘 警署警長提出兩人聊天

控方其後應辯方要求，傳召曾到荔枝角收押所探訪張劍虹的警署警長黎國勇。黎確認，他隸屬警方國安處，2020年7月接手本案。他曾於2021年11月11日按上司李書權要求，前往荔枝角收押所向張派發一份判詞，並憶述當日早上約11時與張見面，並向他派發判詞讓其自行閱讀。

黎形容，當時張「睇完又睇，大約20至30分鐘左右，睇完之後佢就將份判詞冚埋，跟住佢就冇出聲，個樣係諗緊嘢嘅。」黎見張沉默約10分鐘，便主動問：「你有冇特別嘢？」張表示沒有，黎遂提議：「不如我哋傾下計啦。」他在庭上解釋提出聊天，只是「大家打破沈默咋，冇特別原因。」

警署警長指和張劍虹聊天時 沒有談及本案證據 亦沒提議張做控方證人

其後二人開始談及張在收押所的生活，張稱由於他被單獨囚禁，平日沒人與他接觸聊天，又提到自己每天早上都會到天台「站樁」，之後便會去洗澡及等候女友或牧師探訪。張並透露自己是基督徒，亦有講及他在收押所內的膳食，又分享自己喜歡吃什麼。由於二人談得太久，黎曾提議張先去吃午飯，但張稱可以稍後返回囚室再吃。

二人聊到下午2時45分，黎提議結束會面，此時張主動提出：「不如你聽日再嚟探我。」因為除了朋友及牧師探訪外，沒有人探訪他。黎約於下午3時離開收押所，之後返回辦公室向上級匯報，上級並沒著他進一步跟進案件。他又指，與張對話沒有觸及本案證據，亦沒提議張做控方證人。翌日，他再去探訪張劍虹。=

警署警長黎國勇供稱，於2021年11月到荔枝角收押所向張劍虹(圖)派發判辭後，和對方聊天，期間沒有談及本案案情，也沒有提議對方做控方證人。(資料圖片)

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022