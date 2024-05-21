黎智英案｜黎在節目稱《蘋果》被搜後獲社會支持　被捕不感到屈辱

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（21日）踏入第80天，控方播放黎的訪談節目「Live Chat with Jimmy Lai」。黎曾在其中一集節目上，談及他於2020年8月被捕情況及警方派員搜查《蘋果》大樓，他指當時獲得社會支持，港人徹夜排隊買報紙，自言被「這個城市的情感所震撼」。黎又表示即使被捕，但他「無一刻我隻手係個手鐐下面，係覺得自己好慘、或者覺得自己被屈辱」，並說他所做的事「唔係因為任何野，只係因為呢個地方對我實在太好，呢個係培養到我今日能夠有所有一切嘅一個家園。」



此外，庭上透露辯方會在控方案情結束後，就黎是否表證成立作中段陳詞，該陳詞預計於下月底進行陳詞。



控方今日傳召港大計算機科學系副教授鄒錦沛作供，他確認曾於2023年5月19日為本案撰寫一份有關社交媒體及通訊軟件的專家報告。辯方就著Whatsapp轉寄訊息的功能盤問，鄒指若有訊息被標記為「已轉寄」，即代表發訊人轉寄了他從另一用戶接收的訊息，但無法確認若發訊人轉發自己發出的訊息，該訊息會否被標記為「已轉寄」，因為他沒進行有關實驗，不過他相信有此機會。

專家講述Whatsapp轉寄訊息的功能

法官李運騰追問，倘若某用家持有兩部不同電話號碼的手機，他用其中一部手機發出一則訊息，再用另一部手機轉發該則訊息，訊息會否被標記為「已轉寄」？鄒指如果兩部手機的電話不同，會被Whatsapp系統視作兩個用家，訊息則會當作轉寄訊息。不過倘若用家複製訊息，然後再貼上訊息發給另一用家，該訊息亦不會被標記為「已轉寄」。

鄒另確認，他於2023年3月收到警方請求，要就3個通訊軟件、兩個社交媒體平台及一個影片串流平台給予專家意見，當時他已開始著手準備工作，而在測試過程中，他使用了3部回覆原廠設定的手機，並以當時最新版本的應用程式進行實驗。他同意不同版本的應用程式功能上或有分別，新版本或會捨棄舊有功能，但機會不大。他其後補充說，即使應用程式版本不同，也不會影響他對有關平台運作的分析。

黎智英在訪談節目稱 許多港人對他被捕感到憤怒

鄒作供後，控方在庭上播放黎於2020年4月接受《金融時報》的訪問，其中黎談及對《國安法》的看法，並指法治是香港的根基，沒有法治，香港不會成為金融中心，一切自由將會消失，並指需要國際力量的支持，尤其是美國支持，強調這是「現在我們唯一的救命方法。」

控方又播放黎的訪談節目「Live Chat with Jimmy Lai」，其中黎於2020年8月中播出的一集中，談及他早前被警方拘捕，以及警方派出200警力搜查《蘋果》大樓。黎指許多港人對他被捕感到憤怒，自言被這個城市的情緒所震撼，又表示不論有多大的困難，他心裡面知道自己在做對的事，所以內心感到平靜，並說：「無一刻我隻手係個手鐐下面，係覺得自己好慘、或者覺得自己被屈辱⋯我所做嘅嘢唔係因為任何野，只係因為呢個地方對我實在太好⋯呢個係培養到我今日能夠有所有一切嘅一個家園。」

黎智英在訪談節目「Live Chat with Jimmy Lai」指，很多港人對他被捕感到憤怒，自言被這個城市的情緒所震撼。(資料圖片)

預計辯方於下月底就黎智英是否表證成立 進行中段陳詞

此外，黎又在同月另一集「Live Chat 」上，指中國以其價值觀「入侵」國際事務，國際社會會發現香港作為對抗中國價值的槓桿。被問到留在香港會否有所憂慮，黎稱如果在香港必定會有所擔心，但強調即使擔心，「我們應該做的，就是堅持下去。」他又表示會繼續努力和戰鬥。

黎智英在國安法生效後不久，即推出英語訪談節目。（節目片段）

庭上亦透露，控方播放「Live Chat with Jimmy Lai」所有集數後，便會讀出數名證人的證供。辯方會在控方案情結束後，就黎是否表證成立作中段陳詞，該陳詞預計於6月26或27日進行。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022