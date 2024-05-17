黎智英案｜警長至少14次探望證人陳梓華　辯方索懲教記錄下周一續

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（17日）踏入第78天，國安處警署警長繼續作供，確認他除曾到荔枝角收押所探望前壹傳媒行政總裁張劍虹，亦曾至少14次探望本案另一「從犯證人」陳梓華。其後警署警長與下屬再去探望陳梓華，並由下屬替他錄取6頁口供，警署警長當時則與懲教人員安排打印口供，讓陳簽署。辯方其後解釋，盤問警署警長是想指出，警方曾在探訪張劍虹及陳梓華期間，教導或訓練二人在庭上作供。



另法官應控辯申請頒發匿名令，禁止公眾披露本案任何「保護證人計畫」參與者的資料，以免影響案件的司法程序。由於辯方需時索取相關懲教署記錄，法官將案件押後至周一（20日）再續。



國安處警署警長黎國勇繼續接受辯方大律師關文渭盤問，確認他除曾到荔枝角收押所探訪張劍虹，亦曾於2022年8至11月間先後14次探訪另一「從犯證人」陳梓華。辯方引述黎的警員記事冊，指黎曾於2022年11月9日前往羈留中心進行調查；黎確認當日曾探望陳梓華。

警署警長於2022年11月 和另一警長探望陳梓華 由警長負責錄口供

辯方續指，根據記事冊，黎翌日早上10時帶領偵緝警長1237再到羈留中心進行調查；而據警長1237撰寫的調查報告，當日早上11時至下午3時45分，黎與警長1237於羈留中心會見陳梓華，向他錄取共6頁口供。黎解釋指，當日是由警長負責向陳梓華錄取口供，而他則與懲教人員協調，安排列印陳的口供，讓陳簽署口供，並在下午3時許返回會見室。

辯方其後表示需時索取一些懲教署記錄，申請暫時押後盤問。法官杜麗冰在警署警長黎國勇離席下，質疑辯方盤問方向對其辯護方向毫無幫助；辯方解釋是希望向證人指出，警方曾在探訪張劍虹及陳梓華期間，教導或訓練二人在庭上作供。杜官聞言指，辯方在張、陳二人作供時，沒作相關提問；辯方表示盤問張時，非用「教導」等字眼，而是問張有否受到警方「遊說」成為控方證人。法官批准押後案件至周一（20日）續審。

此外，法庭另應控辯雙方申請下達匿名令，禁止任何人（包括報章及傳媒）以任何方式披露本案「保護證人計畫」參與者的身分或所在地點，或危害此人安全的資料，以保障公眾利益，及避免對本案法律程序的司法程序構成實質風險。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022