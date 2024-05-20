黎智英案｜黎受訪時稱香港需外國勢力　自言不介意入獄

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（20日）踏入第79天，控方開始播放黎智英自2020年接受媒體訪問的片段，其中黎曾於台灣一個節目上接受電話訪問，指稱中國政府打算趁著疫情解決香港的問題，又自言對於被捕不感害怕，亦不介意坐監；並說香港非常需要外國勢力，直言「很想外國影響我們。」黎另曾在《國安法》實施翌日接受美國媒體訪問，形容《國安法》凌駕本港法治，但他若離開香港會令自己蒙羞，也會使《蘋果日報》失去誠信。案件明續，料將傳召控方社交媒體專家鄒錦沛。



辯方原打算繼續盤問國安處警長黎國勇，但今早表示因已取得最新資料，故沒其他問題盤問。控方覆問時，問黎於2021年11月到收押所探訪張劍虹時，為何要與張交談？黎稱他到收押所派發判詞本身已屬警務工作，但在派發判詞後，張沉默並思量一會兒，他與張交談也算是工作的延續，亦是「一個好人性化嘅處理」，他須評估張在獄中的情況，所以延續對話。

黎智英在接受台灣節目電話訪問時 稱「很想外國影響我們」

控方其後播放黎智英於2020年5月接受台灣節目「Yahoo TV 鄉民來衝康」電話訪問，談及當時兩度被警方上門拘捕。黎指中國政府想趁著疫情解決香港的問題，認為警方拘捕他是秋後算賬。他又指警方當時拘捕知名的泛民人士，一來是為威嚇港人，令到立場溫和的「和理非」不敢站出來遊行示威，那麼他們便很容易孤立一些勇武派，二來則是要打擊《蘋果日報》。

黎智英於2020年5月接受台灣節目「Yahoo TV 鄉民來衝康」的電話訪問，他在訪問指即使自己被捕，都不害怕，也不介意坐牢。

黎強調即使被警方高調逮捕，他從來都不害怕，也不介意坐牢，「反正你出來抗爭，你出來說所謂civil disobedience（公民抗命），你就要對法律負責任。」對於被指受到美英政府影響，黎直指「很想外國影響我們⋯外國的勢力是現在我們非常需要的，讓我們撐下去。」他又說，相信香港民眾會與他站在一起，因為他們正在保護香港的法治，並批評中聯辦曲解《基本法》，監督香港內部事務，此舉已屬摧毀法治。

《國安法》實施翌日 黎智英在《霍士財經網》訪問中表示不會離港 否則會令自己蒙羞

主持人引述有內地媒體形容黎為「漢奸」、「叛國惑港」之首；黎回應指，他早已表態反對「港獨」，並坦言「港獨」一定是陰謀，「沒有人蠢到要港獨，我有什麼本事要港獨？」他重申港人要的不是「港獨」而是《基本法》賦予的權力，「港獨」只是少數人，有別於年輕「本土派」。雖然他起初對「本土」抗拒，但隨著運動變得越發同情，認為港人應該團結起來維護法治及自由。

被問到會否支持「台獨」？黎則指「台獨」非常敏感，而且他從事傳媒行業，「不好說出口」，不過他認為台灣有自己政府和民主制度，台灣跟獨立已經沒有分別，「台獨不台獨，這個已經不是問題了。」他最後表示倘若北京願意，泛民必定肯與之商談，但北京只是打壓，亦是不想泛民溝通。

控方另在庭上播放，黎於2020年7月《國安法》實施翌日接受《霍士財經網》的訪問，提到《國安法》凌駕《基本法》及香港法治，影響外國商家來港作生意，又強調他不會離開香港，如果這樣做會讓自己蒙羞，會令《蘋果》失去誠信，並會破壞民主運動的團結，若他被嚇退便會變得無用。

2020年7月1日，黎智英曾接受霍士財經台訪問。（FOX Business）

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022