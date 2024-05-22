新加坡航空客機急墜｜一港人留醫泰國ICU　入境處：未接獲求助

新加坡航空昨日（21日）一架從倫敦飛往新加坡、航班編號為SQ321的客機遇上強烈亂流，緊急迫降泰國曼谷素萬那普機場，事件造成至少一死亡，55人受傷。外電今日（22日）引述泰國醫院的聲明指，有20人仍留醫深切治療部，當中包括有來自香港的乘客。



香港入境處回覆查詢表示，至今並未接獲港人求助。《香港01》向接收最多傷者的Samitivej Srinakarin醫院查詢受傷港人情況，院方以涉及病人私隱而拒絕透露，建議向新加坡航空查詢，《香港01》正等候回覆。



▼5月21日 新加坡航空SQ321客機遇上氣流釀成1死55傷▼



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入境處即時向外交部駐港公署了解

入境處今晚回覆查詢指，就泰國曼谷機場有客機迫降一事，處方已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署、中國駐泰王國大使館、旅遊業監管局、香港駐曼谷經濟貿易辦事處、相關醫院及航空公司了解情況，「入境處至今並未接獲港人求助」。

入境處稱，會繼續與公署、大使館、旅遊業監管局、經貿辦、相關醫院及航空公司保持緊密聯繫，密切留意事態發展。

入境處呼籲，身在外地的香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852)1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線；發送信息至1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。

泰國醫院：病人私隱不能透露

《香港01》亦致電泰國的Samitivej Srinakarin醫院查詢，是否接收新加坡航空一名受傷的香港乘客，對方以病人私隱為由，著記者向新航查詢。

《香港01》正等候新航回覆。