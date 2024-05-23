九龍城寨之圍城｜田啟文：展覽須考慮延續性　盼政府重視電影文化

港產電影《九龍城寨之圍城》爆紅，政府正與電影公司研究，希望搭建電影場景開放參觀。香港電影工作者總會發言人田啟文表示，須考慮用何種模式、規模及場地等，相信選址十分困難，「唔知政府可以拎去邊度整」。他又稱過去香港有不少電影，應探討如何令展覽有延續性，在電影熱度退卻後仍能令電影文化得以呈現，但強調需要有聯動性，冀文體旅局可重視電影文化，「忽忽都有人拍過戲但係咪得推展？金都商場都拍過《金都》，好多嘢有但冇人處理整理資料。」



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如實呈現電影場景或有落差 須思考展覽方式

田啟文今早（23日）在電台節目表示，《九龍城寨之圍城》電影是在數年前拍，強調電影置景並非整個景搭建出來，是一個「移動城堡」、組裝式佈景，故即使有保留裡面場景設計及道具，也未必能還原整個佈景。

他稱，將場照能展示出來是好事，但具體用何種形式則有方方面面的考慮，包括場地、規模、展覽期、是否有故事性等，不能單單想似電影般，因與真實會有落差，「拍戲係就方便同就鏡頭感，參觀係另一件事，要考慮安全，真實環境入面你去過九龍城寨都知會有異味。」

田認為，須考慮電影中哪些元素可以重現，展覽形式是否有代入感、會否與觀眾期望有落差是比較擔心的一點。他相信版權問題較易解決，最大困難仍是場地，認為需要便利、室外又要注意天氣等，「唔知政府可以拎去邊度整。」

香港電影工作者總會發言人田啟文。（資料圖片 / 黃舒慧攝）

他續稱，香港是「行潮流」的城市，須考慮熱度能否維持，能否有延續性，令電影文化得以呈現。他亦指香港是曾經的東方荷里活，許多文化都值得推廣，但要有一個聯動性，「忽忽都有人拍過戲但係咪得推展？金都商場都拍過《金都》，好多嘢有但冇人處理整理資料。」

至於能否透過香港電影推動旅遊，田啟文指保育資源並非靠民間可做到，以往由商經局牽頭發展電影文化，現時交由文體旅局接手，希望局方可檢視是否要重視影視文化。

議員借場景設魚蛋工場 突顯九龍城文化

九龍城南區議員李超宇則歡迎保留場景，認為可在相關區域推展，例如原址或原址附近，增加代入感，又稱九龍城近年有市建局重建計劃，九龍寨城公園會有少少改動，可加入考慮。

他建議，可透過電影宣揚本地、尤其是九龍城文化，例如設工作坊模仿電影中的魚蛋工場，教遊客整魚蛋、竹昇麵等。他稱近日九龍城寨原址人流增多，明顯因電影效應，「多咗人去朝聖」。