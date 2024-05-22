九龍城寨之圍城｜寨城公園變熱鬧　旅客撐重置電影場景　願再訪港

港產電影《九龍城寨之圍城》在華文地區爆紅，更成功衝入康城影展「午夜展映單元」。政府昨日（22日）透露，正與電影公司研究，將搭建場景重置作展覽。



前身為九龍寨城衙門的九龍寨城公園，今日（22日）有不少影迷追捧朝聖。有影迷希望了解這段「神秘歷史」，支持重置場景，一定會為此再訪港。亦有影迷認為在他區重置都可帶旺其他景點；另有市民認為要在九龍寨城公園重塑場景，才更有意義。



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九龍寨城公園早已改頭換面，現場只保留衙門景區以及寨城東、南兩門的牆基、一條沿寨城內牆走的排水溝及旁邊的石板街。其餘少量文物則有火炮、石樑、對聯及柱礎，與電影場景大相逕庭。來自馬來西亞的徐小姐表示，早在電影上映前已知道有九龍城寨，故看完電影後，特意與友人來朝聖，而相比內地城市的現代化，她更喜歡香港的感覺。

大馬遊客徐小姐：若有機會看到當年景色會很震撼

「（電影）演員是很帥很漂亮，整個武打動作都很帥，因為整個香港的歷史都在九龍城寨，我是Before（之前）這個電影就知道這個地方，這次有機會就一定要來看一下。」

徐小姐說，因為寨城本身已經全部拆卸，只剩中心的衙門，「（現在）有種滄海桑田的感覺」，她相信，若有機會看到當年景色會很震撼。雖較少看港產片，但徐小姐提到對港產片的印象，就是武打動作有型、少用替身等，「整個就是很酷很帥的感覺」。

來自馬來西亞的徐小姐指，若然日後可重現電影場景，絕對會為此再來港旅遊。（鄭子峰攝）

相信在他區重置可以帶旺當區

對於港府有意重置電影場景，徐小姐就肯定地表示會為此再訪港，「有、非常有（吸引力），因為如果你說以電影裏面呈現，就是呈現出以前九龍城寨的感覺；現在（公園）都沒有阿，如果有機會的話，當然是很吸引人阿，肯定會（再來）。」

至於重置位置，徐小姐就表示不介意，「香港那麼大，你去那個地方玩，肯定會Explore（發掘）其他地方，就相關、周圍的景點，或是周邊的景色。我覺得還是挺吸引人的，不管它建在哪裏。」她又透露，今次行程會去鰂魚涌的「怪獸大廈」海山樓，正是因為感覺跟九龍城寨相似。

兩度來港的王先生指，自己看過電影後特意前來，希望了解九龍寨城的歷史。（鄭子峰攝）

台灣客稱寨城為香港重要歷史 只剩部分遺跡感可惜

來自台灣的王先生對場景重置亦持同樣看法。他表示，今次是第二次訪港，對比上次只去尖沙咀等遊客區，今次則到過元朗、屯門等地；而他看過電影後，今日就特意到訪九龍寨城公園。

看看它（九龍寨城）的歷史、遺址，它已經都拆除了，只剩一部分遺跡，我覺得有點可惜，因為它是香港蠻重要的一個歷史，然後它已經完全拆除。 台灣旅客王先生

王先生又指，如果將電影場景保留作景點，願意為此再來香港，除了歷史因素，電影內容也對他有所影響，「電影的內容有些也蠻感人，城寨裏面雖然有很多自然問題，但是它也有溫暖的一面、有人情味的一面。」

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九龍城寨｜高度還原實景 美術總監︰觀眾睇過相會覺得一樣｜多圖

80年代曾到城寨睇牙 市民：重置場景有懷緬感覺

曾經踏足九龍城寨的市民霍先生，今日與妻子到公園遊覽，他憶述80年代曾到城寨「睇牙」，不過記憶已感模糊，「都係人哋帶我哋行」，他稱有看過電影預告片，認為電影佈景與當年十分相似，與現時的公園布局完全不同。

霍先生又表示，如果重置場景會有興趣參觀，因為有種懷緬感覺，今次到訪公園亦然；不過，他認為即使要重置，亦應原地重置，否則會失卻意義，「正式、真實喺到起過出嚟㗎嘛，你去第二度都唔係嗰個位置，唔同嗰個場景。」

80年代曾到九龍城塞睇牙的霍先生（左）指，在公園重置場景具有意義。（鄭子峰攝）

任廿年義務導賞員敏叔盼政府真誠改善公園

而在寨城公園擔任義務導賞員二十多年的李昇敏（敏叔）就指，電影上映後，的確為公園帶來更多遊客，早前亦有政府官員率團到訪，「如果唔係咁大民眾力量，你哋（官員）都唔落嚟望吓，咁咪無乜意思」，希望政府可以真誠投放資源，改善公園。

敏叔指，10年前曾有團體舉辦展覽，當時已製作一個相當精緻的寨城模型，不少寨城居民都大讚能夠真實還原，不過，團隊本打算贈予公園作展示，但他指康文署當時未有收取。《香港01》向主辦團體「文化葫蘆」確認事件，當年雙方因模型管理問題而作罷，現時模型仍然保留在倉庫。

敏叔認為場景必須在公園重置，否則意義會大為不同，「咁肯定唔同啦，佢係想多啲人踏足寨城啫，咁點解唔拎人哋設計嘅模型，亦都喺呢個公園入面。」

逾60年藥房見證城寨清拆 老闆：電影還原度高帶動同區人流

在寨城公園外、賈炳達道開業逾60年的長春正行老闆方先生指，早在電影上畫前，已經常收到很多遊客詢問寨城位置；他在觀影後認為電影場景真實，也帶動了這兩星期的旅客量，也有不少舊街坊重遊。

方先生認為，重置場景「概念唔錯」，他指「唔好浪費資源，又環保，又有觀賞價值，深度遊咩都好都係有價值。」不過，他估計最終只有助附近食肆生意，自己未必能受惠，而區內本身人流已不足，不少商戶寧願結業或空置商舖。