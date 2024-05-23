休班警涉非禮7歲女童　被告稱工傷後凡事憂　怕事主家漏煤氣入屋

休班警涉在紀律部隊宿舍非禮鄰居的7歲女兒案，今（23日）在粉嶺法院續審。休班警自辯指，他案發時聞到女童家中傳來刺鼻味道，因擔心有危險而前往其廚房查看，最終發現非煤氣問題，但仍擔心女童獨自在家，想叫女童到其家玩耍，又稱有不小心撞到女童，但沒有非禮。被告又稱，他因曾工傷，他的兒子又曾墜地至腦震盪，自此常感焦慮及凡事都擔心，他曾到警察部心理服務科求助，並轉介至急症室求醫，被診斷有嚴重焦慮、抑鬱、精神緊張等情況。案件押後至明早作結案陳詞。



被告梁桂鋒（35歲，警察），現已停職，被控於2023年9月20日，在香港新界一紀律部隊宿舍單位內內，猥褻侵犯女童X。女童X昨供稱，被告案發時聲稱要檢查X家煤氣有否關上，趁機在廚房內觸摸X的胸部和下體。

被告梁桂鋒。(劉安琪攝)

知X家客廳有閉路電視

被告自辯稱，他於2013年入職警員，案發時隸屬西九龍衝鋒支援組。他與太太於2019年結婚，育有兩名分別6歲和4歲的兒子。他們一家案發時已在涉案宿舍居住了一年，過去曾到X家中參加生日會，知X家中客廳設有閉路電視。

曾工傷幼子亦曾受傷

被告另透露，他在事發前在某次執行職務時，因後方車輛撞到警方車尾，引致他的右手在開車門時被夾至骨折。案發前一星期，他和幼子在公園玩「騎膊馬」時，因手部乏力導致幼子從高處跌下致腦震盪。

擔心X會像幼子般嚴重受傷

被告續指，他案發時幫X開門後，聞到X家傳來刺鼻味道，懷疑她家漏煤氣，因而前往X家廚房查看，最後發現該酸及刺鼻氣味從廚房膠袋傳出。此時，被告聽到幼子哭泣聲，急轉身時撞到X的上半身，他見X將近跌倒，因擔心X會像幼子般嚴重受傷，立即捉緊X的肩膊。

擔心X獨自在家

被告回家查看幼子後，因擔心X獨自在家，曾多次敲X家門，並邀請她到其家玩耍，期間曾多次以糖果哄X，更曾著X拾起掉在地上的糖果來吃，又讚X是「good girl」。

突被X指控感愕然

被告後來在家中聽到X母回來的聲音，立刻到門口和X母打招呼。惟X突然指著被告稱：「佢摸我。」被告感到愕然，反駁稱：「我無摸你，你唔好亂講嘢。」X母表示要先和X了解情況，他們便各自回家。

X母情緒激動指被告一定有非禮

被告其後曾數次敲X家門和致電X母，一直未獲回應。及至X母終於接電話，並情緒激動地指控被告一定有非禮X。被告嘗試解釋是誤會，X母並未理會，強調她一定會報警。被告聞言回應：「我尊重你既決定」。

工後變緊張常擔心有意外發生

被告最後透露，他自從因工受傷後便變得很緊張，特別擔心會發生意外，非常留意電掣、煤氣等家居安全。後來幼子墜地受傷，他更是加倍留心和檢查家中有機會發生危險的地方。被告又指他於10月曾到警察部心理服務科求助，獲建議立即到急症室求醫，診斷有嚴重焦慮、抑鬱、精神緊張的情況，需要服食精神科藥物及覆診。

案件編號：FLCC552/2024