海關招聘｜女幹探研究院出身　曾破獲億元走私案　勉勵女性加入

香港海關過去孕育不少「女幹探」，現主責打擊走私的督察胡雪兒，在加入海關前從事神經科學研究工作，雖然兩份工作差異甚大，但同樣需要「大膽假設、小心求證」，過去曾成功偵破一宗逾億元的走私案。



胡雪兒同時鼓勵女性投考，雖然體能測驗男女要求一致，但其實女性合格率高達八成，她建議女性針對弱項訓練，亦可睇影片改進動作，提升過關機會。海關正招募督察，至6月5日截止。



海關督察胡雪兒運用科研中學懂的「大膽假設、小心求證」，曾成功破獲多宗跨境走私案，當中一宗價值超過一億元。（孔繁栩攝）

海關督察胡雪兒在大學主修應用生物學，畢業後在中國科學院旗下的香港研究院，從事神經科學研究工作，她指，當時工作比較單一，重複地周旋於實驗室與論文之間，予是決定跳出舒適圈，投考海關。

運用科研所學「大膽假設、小心求證」

加入海關三年，胡雪兒一直運用科研中學懂的「大膽假設、小心求證」，整理和分析走私活動的情報，曾成功破獲多宗跨境走私案，當中一宗價值超過一億元。

作為案件主管，胡雪兒有不少機會，面向鏡頭交代案件，開頭難免緊張忐忑，現今已駕輕就熟，「新聞發佈會可以讓市民認識海關執法成效，令公眾加深對海關工作認同，對社會、對同事們都十分有意義」。

海關督察胡雪兒鼓勵女性投考，她建議就體能測驗針對弱項訓練。（孔繁栩攝）

針對弱項訓練 睇片改進姿勢

海關的體力測試男女要求一致，胡雪兒指，其實過往有八成女性通過體能測驗，男生有九成半，因此建議女性可以針對弱項訓練，以跳遠為例可以參考網上的教學影片學習技巧；至於難度較高的穿梯，可以透過海關網頁掌握流程。

至於遴選面試，胡雪兒指可以思考自己的專業及才能，如何在海關工作上有所發揮，並在面試時向考官介紹才能，讓考官感受到相關技能可以貢獻部門。