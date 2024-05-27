海關招聘｜創科人才轉跑道　籲考生熟時事　面試情景題考臨場反應

香港海關正招募督察，現年27歲的海關督察羅子龍，入職前在創科業打拼，是兩項「短期專利」的共同發明人，加入海關後繼續在專門技能發展，現時駐守機場負責清關，運用先進偵測儀器，堵截違禁品流入香港。



羅子龍憶述投考海關最大挑戰，在於遴選面試，當中情景題考核考生臨場應變，因此要熟讀海關工作，他理解考生未必完全掌握海關執法工作，但只要符合邏輯，合情合理對答，相信可以過關。海關督察投考申請於6月5日截止報名。



海關督察羅子龍現時駐守機場負責清關，運用先進偵測儀器，堵截違禁品流入香港。（孔繁栩攝）

現隸屬機場科空運貨物檢查組的羅子龍，在大學修讀機械與自動化工程學，畢業後投身創科產業，是兩項「短期專利」的共同發明人，鑽研未來電動車的應用，在機緣巧合下，他接觸到海關工作，認識海關智慧執法，認為可以發揮所長。

利用先進儀器破案 感受到滿足感

羅子龍表示，在海關驗貨場查驗貨物時，不時用到各種非入侵性的偵測儀器，例如X光機自動偵測儀及拉曼光譜分析儀等，他指不法分子的手法日新月異，海關的偵察儀器亦與時並進，透過大數據偵察可疑違禁品。

「以前從事創科研究，發明嘅產品往往要多番改良方能投入市場，需要很長時間才能看到產品成功，現時喺貨檢工作，能運用先進偵測儀器搜出違禁品，不單學以致用，見證到科學理論如何實踐在日常工作，更能即時感受到偵破案件嘅滿足感。」

海關督察羅子龍建議考生要多留意社會民生議題，留意政府新聞網發佈的新聞，寫下對事件的論點，以鍛鍊思維。（孔繁栩攝）

留意社會民生議題 寫下評論鍛鍊思維

回想投考海關的過程，羅子龍指最大挑戰在最後的遴選面試，一個人應付三位考官的提問，當中情景題涉及海關執法行動，因此考生需要熟悉部門運作，亦要臨急應變，有正常邏輯和合情合理對答。

他建議考生要多留意社會民生議題，留意政府新聞網發佈的新聞，寫下對事件的論點，以鍛鍊思維，他亦呼籲有志服務社會嘅人士及大學生踴躍投考，「不論你係一名準畢業生，定係已經喺社會工作一段時間，累積咗一定經驗同知識嘅專業人士，不妨跳出框框，突破自己，投考海關，貢獻社會」。