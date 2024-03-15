大坑西邨重建︱98%住戶接受安排　料「死線」延至最遲下月中清場

全港現存唯一私營屋邨的大坑西邨即將清拆重建，今日（15日）本來是居民遷出的「死線」，據了解，已有98%住戶接受遷出安排，但有部分居民尚未能過渡，獲平民屋宇方面延長限期，料最遲一個月後須全面遷走。記者今日再到邨內巡視，看到仍有居民在搬遷，但亦有零星居民堅持留守。



3月15日原為大坑西邨居民遷出限期的死線。（吳美松攝）

居民延遷期限不一 料最後一批下月15日須遷出

記者今日（15日）再到大坑西邨視察，發現有不少市民趁着邨內尚未清場，特意來「打卡」拍照，亦繼續有居民遷出，聘請搬運公司將家當全部搬走；也有居民因申請了延遲遷出，如常地買日常用品回家。居民蕭女士指，平民屋宇會個別地通知住戶是否成功獲批准延遲遷出，她的限期將於月底屆滿。她又表示已成功輪候到臨時房屋，正安排搬遷事宜，連她也遷出後，所住樓層只餘下兩戶。

另一名居民江女士透露，只有正在輪候臨時房屋或過渡性房屋的居民可獲延期，已有着落的居民則須於今天遷出，否則需每日支付租金予平民屋宇，直至遷出為止。

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街坊感遭平民屋宇「遺棄」 拒遷居民嘆無權勢任人宰割

大坑西邨關注組成員歐陽潔珍表示，她與數位街坊仍未收到平民屋宇批准延期遷出的信件，現時會繼續在邨內居住。至於有物業的居民，平民屋宇會在他們的租金津貼中扣除5%作租金，另就她所知最後一批可延期的居民需在4月15日或之前遷出。她又說要遷出屬無奈之舉，又批評平民屋宇「遺棄」一眾老街坊，她亦擔心拒遷的街坊。

64歲的郭基權正是其中一名拒絕遷出的居民，邨內寫有「慘」字的橫額均出自其手筆，他受訪時表示不想「再拖落去」，不欲再受此事困擾，並強調只會接受會妥善安置居民的重建方案。他又指出，回遷後單位會縮小至140方呎，根本無法居住亦難以接受。

他又透露曾申請法援，惟法援署指若接受其申請，叫停重建會對其他已簽下回遷合約的居民造成不便，故拒絕其申請。

有居民正整理家中物品準備遷出。（吳美松攝）

逾98%住戶簽署接受重建安排 約800戶選擇重建後回遷

平民屋宇表示，截至今日已收回約1,430個住宅單位，即全邨約1,600個住宅單位中的約9成，並已收回所有商用單位。此外，亦有超過98%的住戶已簽署接受重建安排的法律文件，當中超過8成符合或部份符合回遷資格，約800戶選擇在完成重建後回遷。

至於拒絕遷出的居民，平民屋宇指於1月已啟動法律程序向違約佔用者收回單位，當中大部分已同意交回或已交回單位；餘下十多個單位的個案中，平民屋宇已經成功取得法庭就部分個案的判決，並進入下一步收回單位的法律程序。

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