大坑西邨重建︱平民屋宇收回8成單位　20戶拒遷已啟法律程序

全港現存唯一私營出租屋邨的大坑西邨即將重建，下周五（15日）為住戶遷出的最後限期，重建項目一直引起居民反對，他們指控平民屋宇未有履行當初與政府簽訂協議時，妥善安置居民才啟動重建項目的承諾。負責營運的平民屋宇有限公司回覆查詢指，截至本月5日，已收回全邨8成，共1,290個單位，而在啟動法律程序而未獲同意交回的單位有約20個。



大坑西邨重建項目一直受部份居民反對，主要是指控平民屋宇有限公司未有妥善安置住戶。（吳美松攝）

平民屋宇表示，在餘下的290個單位中，有110個已預約在限期前交回，另有約120個單位因其住戶已獲編配的過渡性房屋或公屋未能在限期前準備就緒，例如需時訂購傢俬或作簡單裝修。平民屋宇指在不影響重建進度的情況下，會酌情按個案延後其交回單位期限；若住戶在已延長的限期內屆滿時仍未能遷出，可能需要使用獲發的津貼安排其它暫住居所。

大坑西邨為全港現存惟一私營出租屋邨。（吳美松攝）

平民屋宇於2024年1月啟動法律程序，向違約佔用住戶收回單位，當中大部分已同意交回或已交回單位，部分個案已成功取得法庭判決，並進入下一步收回單位之法律程序，剩餘個案亦在不同階段的法律程序中。平民屋宇呼籲未預約交回單位的住戶，在限期前與屋邨辦事處預約交回單位日期及時間。

巿建局與平民屋宇在2021年3月8日正式就「大坑西新邨重建」項目簽署合作備忘錄。（市建局圖片）

而平民屋宇自2023年6月公布回遷安排方案詳情後，已委派駐邨社工隊，聯同過渡性房屋營辦團體安排了多場講座，並安排實地考察，向住戶解說過渡性房屋申請手續及了解有關配套及設施；部分營辦團體則安排職員到邨協助住戶即場辦理申請及舉行申請者約談。

平民屋宇又表示，據了解部分大坑西邨住戶因未能成功申請過渡性房屋項目，已另覓暫住居所。目前有數個住戶因近日才接受重建安排，而其過渡性房屋申請仍在處理中，由駐邨社工隊協助尋覓其他暫住居所。

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