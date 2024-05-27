「鐵板神算」董慕節喪禮舉行　張存華致悼詞憶深厚祖孫情

八、九十年代紅極一時的命理大師「鐵板神算」董慕節上月逝世，享壽101歲。他曾為不少名人批命，包括黃霑、倪匡等，黃霑更曾指命書字字準確。董慕節外孫、曾是港台節目《體壇無極限》主持及體育公關的張存華，周日（26日）在社交平台發文及貼出喪禮照片，稱家人已為董慕節舉行喪禮。



張存華在社交平台發帖， 照片可見靈堂以紫色及白色鮮花為主，輓額寫有「德高望重」四字，張存華也在喪禮上致悼辭。他在Facebook 及IG以英文撰文稱，「一個人的影響力之深，會在他最後告別時，在聚集一起的心中閃耀」。

張存華表示，這是他首次負責安排葬禮和致悼詞，任務非常沉重。 他在文中稱，「在祖父最後的送別儀式上，向他告別的任務尤其艱鉅。當我們準備為祖父的靈柩合上時，我發現自己無法忍住淚水。儘管如此，我還是擔任了扶靈的角色，很榮幸能夠幫助祖父完成最後的旅程。 」

董慕節外孫張存華社交平台貼出照片，指家人26日為董慕節舉行喪禮。（張存華Facebook 圖片）

張又指出，作為家中的第三代，他和祖父有著深厚的感情。 他非常幸運能夠有這位祖父，形容對方以優雅和慷慨的方式，傳授自己101年來的智慧。張存華稱，祖父與一些最優秀思想家的友誼，以及他們分享的經驗教訓，使他感到很榮幸。 這些經歷和他們帶來的祝福，將成為他們一家人的永久珍藏。

「今朝放下鐵算盤 灑脫逍遙不沾塵」

張存華最後亦以中文寫上「今朝放下鐵算盤，灑脫逍遙不沾塵，道山蓮池花待放，色空了悟便歸真。」並hashtag「忠孝節義」、「往來無白丁」。

家人讚頌為「一位真正的傳奇人物」

原名沈均輝的董慕節，1959年到港，曾為不少名人批命，除了黃霑、倪匡等。他也曾為馬榮成批命，坊間一直流傳其中的批句「金鱗豈是池中物，一遇風雲便化龍」，促使馬榮成自立門戶，並創作出《風雲》。

董慕節的家人在4月20日晚上在Facebook發帖，形容他是「一位真正的傳奇人物」，「他給我們帶來了101年的愛和智慧，他默默地堅強，總是努力工作，毫無怨言。」

董慕節批命狀真跡。（鄭明仁提供）

帖文又指，董慕節是「一位無名英雄」，「他的生命充滿了堅韌和仁慈，他的一生將在我們心中的花園中永遠綻放，當他步入永恆的懷抱時，他的愛仍然是我靈魂中的指南針，指引我。」