屯門輕鐵兆康站變多啦A夢主題月台　港鐵推限定列車遊走指定路線

繼上周六晚多啦A夢無人機匯演在維港上空上映，香港多處湧現多啦A夢蹤影！港鐵公司將與主辦單位合作，率先將屯門輕鐵兆康站「多啦Ａ夢主題月台」，及特別法寶「100%朋友召喚鈴」為主題的三列期間限定列車，分別遊走輕鐵、東鐵線及機場快線。



網上流傳，「100%朋友召喚鈴」為主題的列車。（網上圖片）

繼2012年《你睇!!多啦A夢黎啦!誕生前100 年祭》香港展覽後，本港將於7月13日再舉辦「多啦A夢」主題展。不過未開始展覽已有多個活動掀起熱潮，繼上周六多啦A夢無人機匯演在維港上空上映，港鐵公司亦宣布將與展覽主辦單位AllRightsReserved合作，率先於屯門輕鐵兆康站推出「多啦Ａ夢主題月台」。

市民除了可以到兆康站月台打卡外，亦可以乘搭以特別法寶「100%朋友召喚鈴」為主題的列車。港鐵表示，同期會有三列期間限定列車，分別遊走輕鐵、東鐵線及機場快線，將歡樂帶到香港各區。

▼5月25日 全球首個多啦A夢無人機表演▼



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全球首場多啦A夢無人機匯演上周六（25日）晚上7時30分在維港上空上映，不少多啦A夢粉絲在當日下午已霸定位置欣賞匯演。表演歷時約15分鐘，由約1000架無人機組成不同圖案，由多啦A夢最為人熟悉的法寶「隨意門」首先登場，多啦A夢打開「隨意門」現身後，再使用「100%朋友召喚鈴」，召喚大雄等主角相繼亮相。

此外，當日早上主辦方亦在西營盤中山紀念公園快閃展岀高12米高的充氣多啦A夢，以及60個不同造型的雕塑，並在尖沙嘴海濱公園、尖沙嘴海防道、朗豪坊附近、銅鑼灣恆隆中心及中環街市免費派發多啦A夢氣球，為港人送上驚喜。

▼5月25日 60個多啦A夢雕塑快閃中山紀念公園▼

