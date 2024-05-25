多啦A夢展朝早快閃中山公園　父母帶女兒觀賞　呈分試前打氣放鬆

全球最大型多啦A夢展覽「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展（香港），將於7月13日登陸香港，部分展品包括12米高的巨型充氣多啦A夢和60個雕塑，今日（25日）中午前快閃中山紀念公園草坪。有鍾情多啦A夢逾三十年的超級粉絲夫婦到場觀賞雕塑，大讚雕塑可愛，又稱已組成10人團，計劃今晚租船出海觀賞多啦A夢無人機表演。另外有父母帶同準備應考呈分試的女兒到場，希望為她打氣。



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多啦A夢雕塑造型百變 巨型充氣多啦A夢全球最高達12米

造型各異的60個多啦A夢雕塑，今日「快閃」中山紀念公園草坪，更有全球最高達12米的巨型充氣多啦A夢聳立其後，造型是按照作者藤子F不二雄戴著畫家帽，手持畫筆的漫畫家裝扮。

多啦A夢雕塑形象百變，有廚師、船長、蕃薯、大雄及多啦A夢混合體，甚至有人形姿態。各多啦A夢動作生動活潑，例如有吃豆沙包、側臥在地的、從百寶袋拿出隨意門的，而表情亦豐富，不論是開心的、頑皮的，還是生氣的，均呈現眼前。

追看多啦A夢三十多年的超級粉絲的劉先生，今日早上十時與同為粉絲的妻子及專程來看多啦A夢快閃活動。（洪芷菁攝）

資深粉絲：全部造型好可愛 一到現場感興奮

自稱追看多啦A夢三十多年的超級粉絲劉先生，今日早上十時與同為粉絲的妻子及專程來看多啦A夢快閃活動。他表示，全部多啦A夢的造型都很可愛，一到現場已感到興奮，「總之有一個我哋都覺得好興奮。」他續指，已組成10人粉絲團，今晚租船出海觀賞多啦A夢無人機表演，避開擁擠人潮，而每位200元。對於天氣可能有不穩，他指「落雨都照去，總之一定要去參加！」

於來自澳洲的旅客John（左）表示很喜愛多啦A夢，自小就愛看多啦A夢卡通片，認為是一個很討喜的角色。（洪芷菁攝）

小六生笑稱想擁有多啦A夢法寶 窺看考試答案

於來自澳洲的旅客John表示很喜愛多啦A夢，自小就愛看多啦A夢卡通片，認為是一個很惹人喜愛的角色。他指，發現這個快閃活動後，決定必要前來觀賞，又認為雕塑造型很漂亮。他稱，最喜愛海星造型以及最高大造型的多啦A夢，已拍照留念。

一家四口來到現場參觀的陳太表示，女兒六月份要應考呈分試，故帶女兒看多啦A夢雕塑，為她考試打氣。女兒經常看多啦A夢卡通片以保持夢想，父母亦欣賞故事所帶出的正面訊息，「佢真係會帶比小朋友，『我只要努力，就有奇蹟。』」女兒表示，多啦A夢「陪伴我童年嘅夥伴。」她笑言，希望擁有多啦A夢的法寶「記憶麵包」及時光機，能夠穿梭時空窺看答案。她續指，看完多啦A夢後，有信心考取前五名。

陳太(左）表示，帶女兒來到現場觀賞，為其即將來臨的呈分試打氣。（洪芷菁攝）

藤子F不二雄二女：冀巡迴展成港人另一美好回憶

創辦人SK Lam表示，展覽籌備兩年多，十二年前在本地曾舉辦多啦A夢展覽迴響熱烈，今次選擇香港首辦，希望報答香港粉絲。他續指，十二年前在港舉辦的多啦A夢展，目睹吸引四代人來觀看的重要畫面，相信令人與人之間感情更好。

作為藤子F 不二雄第二女兒的FUJIKO PRO 社長勝又日子表示，很高興再臨香港，希望這次活動將成為香港每個人的另一個美好回憶。她表示，「從父親那裡繼承下來、我相信我的責任就是珍惜他的作品、並一如既往一直地保護它們、且而不損壞它們。」