多啦A夢展｜主辦單位宣布加場一星期至8.11　今早11時開售

《100%多啦A夢&FRIENDS》巡迴特展（香港）門票開售首日，特典套票及7月13日至21日一般門票已售罄，主辦單位AllRightsReserved今日公布，將加場一星期至8月11日。由今日（27日）早上11時起，官方網站會開售直至8月11日的一般入場門票 。



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「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展（香港）為紀念多啦A夢作者藤子．F．不二雄誕生90周年，將於7月13日起在星光大道暨海濱舉行。屆時免費區位於星光大道及尖沙咀海滂，分為「100%多啦A夢户外展區」及「100%星光大道」。

前者又以全球最高的12米多啦A夢充氣雕塑最為矚目，旁邊並放有34個多啦A夢及10位親友的一比一雕塑；後者則向香港電影致敬，屆時多啦A夢與大雄將穿上禮服，陪伴香港13名電影工作者的漫畫化人形立牌，沿星光大道走過「多啦A夢藍地毯」。該13人的名單將於下周三（30日）公布。

巡迴特展門票開售首日，特典套票及7月13日至21日一般門票已售罄，主辦單位AllRightsReserved今日（27日）公布將加場一星期至8月11日。由今日早上11時起，官方網站會開售直至8月11日的一般入場門票 。全新展期將會是由7月13日至8月11日。

有興趣人士可在官方網站購入直至8月11日的一般入場門票 。