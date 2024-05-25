多啦A夢展｜12米高充氣及半數新雕塑搶先睇　一文看展覽詳情

多啦A夢展覽相隔12年再次重臨本港，名為「100%多啦A夢&FRIENDS」，將於7月13日至8月4日舉行，料將吸引大批粉絲「受召喚」觀看。主辦單位AllRightsReserved（ARR）今日於中山紀念公園草坪率先舉行巡迴特展快閃活動，短暫展示60個多啦A夢雕塑，以及12米高的多啦A夢充氣雕塑，讓大眾先睹為快。



另外，主辦方亦公布，展覽免費區位於尖沙咀星光大道，可以看到全球最高、12米多啦A夢充氣雕塑，它將以戴着畫家帽並手持畫筆的漫畫家裝扮，以紀念創作它的日本漫畫家藤子．F．不二雄誕生90周年。收費區將播放獨家原創動畫《胖虎要來香港開演唱會》，並有設沉浸式體驗空間及互動裝置等，門票於今早11時開售。



ARR今早在中山紀念公園草坪率先「快閃活動」，短暫展示60個多啦A夢雕塑。（吳美松攝)

12米高多啦A夢及60個全新雕塑今早快閃搶先登場

AllRightsReserved（ARR）繼2012年帶來「你睇！！多啦A夢黎啦！誕生前100年祭」香港展覽後，今年再度攜手藤子．F．不二雄的公司Fujiko Pro，主辦全球最大型多啦A夢展覽之一的「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展香港站。

ARR今早在中山紀念公園草坪率先「快閃活動」，展示12米高的多啦A夢充氣雕塑，以及今次展覽會將出現、60個從沒見過的多啦A夢雕塑，佔今次展覽135個中的一半。藤子．F．不二雄次、Fujiko Pro社長勝又日子親臨香港出席，與ARR創辦人林樹鑫（SK Lam）一同為啟動連串活動。今晚7時30分全球首場多啦A夢無人機匯演，將於尖沙咀星光大道近岸上映。

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免費區展示有34個多啦A夢及10位親友一比一雕塑

「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展，為紀念多啦A夢作者藤子．F．不二雄誕生90周年。屆時免費區位於星光大道及尖沙咀海滂，分為「100%多啦A夢户外展區」及「100%星光大道」。前者又以全球最高的12米多啦A夢充氣雕塑最為矚目，旁邊並放有34個多啦A夢及10位親友的一比一雕塑。

而後者則向香港電影致敬，屆時多啦A夢與大雄將穿上禮服，陪伴香港13名電影工作者的漫畫化人形立牌，沿星光大道走過「多啦A夢藍地毯」。該13人的名單將於下周三（30日）公布。

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收費區播放獨家原創動畫︰胖虎要來香港開演唱會

收費區則位於K11 MUSEA的6樓，又分為「100%多啦A夢動漫藝術展覽廳」及「100%多啦A夢空中樂園」。前者將獨家放映原創短篇動畫，展館另設沉浸式體驗空間及互動裝置，亦有精選電影場景等。後者則展示36個多啦A夢立體雕塑，包括電影及趣怪造型，例如蕃薯、野狼、大雄以及多啦A夢混合體等。

而該原創短篇動畫，由製作多啦A夢的動畫公司，專門為香港度身訂造原創動畫，以《胖虎要來香港開演唱會》為主題，動畫中將有新登場的法寶「100%朋友召喚鈴」，亦可看熟悉的香港背景。

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多啦A夢雕塑離開尖沙咀走進社區 詳情待公布

此外，多啦A夢亦會走出尖沙咀，在不同時段在各社區的公共空間，展出45部多啦A夢電影的雕塑，全部以一比一原型展示，詳情有待公布。

Klook訂票及預約入場時間 一般門票12歲以上$150

若市民及旅客欲入場欣賞收費區展覽，須在訂票平台Klook購買展區門票，並透過系統預約入場時間，每節名額有限，先到先得。門票由今日起發售，3歲或以下免費入場、4至11歲售120元、12歲以上售150元，憑票進入展館時將贈送特別造型徽章。

除了一般門票外，大會並推岀限量3,000套的「特典套裝」，包一張12歲以上的入場門票，附有一套9枚多啦A夢徽章、隨意門立牌及貼紙，售320元。

DDT Store網上優先發售獨家紀念品

大會亦推岀一系列獨家主題紀念品，包括紀念畫作、全球限量500枚原木雕塑、怪趣可愛的毛絨公仔等。紀念品將於7月8日起，於DDT Store網上優先發售。而展覽首日起，現場亦設有期間限家店，發售獨家及會場限定紀念品，無須持票進入。