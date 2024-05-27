中電電壓驟降｜議員倡資助加裝升降機拯救裝置　政府：每部50萬起

中電今年首4個月接連發生5宗電力事故， 立法會環境事務委員會今日下午（27日）開會，期間討論如何預防電壓驟降導致的被困於升降機事故。有議員建議中電資助為舊式升降機加裝電壓驟降後自動救援裝置部份費用，不過就安裝費用數目則與機電署掌握的資料出現分歧，政府估計以每部至少需費50萬元計，要為51,000部安裝，費用高達255億元。中電回應，現時正積極與各界探討可操作的方案。



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倡集中資源預防升降機事故 設協調機制通報

立法會環境事務委員會今日下午開會，期間討論如何預防電壓驟降導致的被困於升降機事故。經民聯立法會議員陸翰民表示，電力事故對於市民造成的影響主要是受困於升降機，認為應考慮集中資源防止事故，例如安裝可自動重啟升降機的裝置，又建議政府設協調機制，讓紀律部隊、關愛隊或義工隊有就事故的通報渠道。

機電署副署長：安裝電壓驟降救援裝置每部至少50萬元

機電工程署副署長（規管服務）陳柏祥回應表示，全港73,000部升降機中，有約51,000部未有配置電壓驟降後自動救援裝置，而舊式升降機如要加裝，需約50萬元以上費用。按其說法，現時全港有51,000部尚未安裝有關裝置，涉及費用估計255億元。

環境及生態局副局長黃淑嫻表示，在這51,000部舊式升降機中，機齡在15年或以上，其中屬中電範圍的共有37,000部，當中4,000部會加裝，會繼續留意如何優化升降機的情況。

田北辰：業界高層指每部安裝費僅數萬元

立法會議員田北辰提及，政府於2019年推行優化升降機資助計劃，為升降機安裝自動拯救系統，配備後備電池，在大停電或電力驟降的情況下，可自動將升降機移動到最近的樓層，然後開門放人離開。他表示，曾向業界高層了解，該自動拯救系統安裝費用僅數萬元，要求政府解釋實際費用為多少，又要求中電資助5萬部升降機加裝該系統的7成費用。

田北辰在會後向傳媒補充，如陳柏祥所指費用數字屬實，不會推動中電資助有關費用，因相信屋苑亦不會願意承擔餘下三成費用。

立法會議員田北辰提及，政府於2019年推行優化升降機資助計劃，為升降機安裝自動拯救系統，又要求中電資助5萬部升降機加裝該系統的7成費用。（余月明攝）

立法會環境事務委員會主席劉國勳提出，在電力事故發生後，中電除了向市民派發消費券等補償措施，會否考慮資助舊式升降機加裝相關裝置。中電公司總裁羅嘉進表示，現時正積極與各界探討可操作的方案。

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