山泥傾瀉｜去年601宗增7倍　5月起設特別提示列明較高風險地區

土木工程拓展署及土力工程處今（27日）公布 ，去年合共有601宗山泥傾瀉事故報告，較2022年的76宗多出525宗，增加約7倍。由今年5月中起，土力工程處聯同天文台首設立山泥傾瀉特別提示，列出山泥傾瀉風險較高的地區。



去年錄601宗山泥傾瀉 比35年平均數多一倍

去年合共有601宗山泥傾瀉事故報告，較2022年的76宗多出525宗，增加約7倍，亦較過去35年平均每年約300宗，多出一半。而去年9月，香港經歷一場特大暴雨，天文台於9月2日至10日期間共發出3次山泥傾瀉警告。土力工程處副處長岑家華指，發生山泥傾瀉和雨量有密切關係，而去年雨量較高，暴雨次數亦較多，故山泥傾瀉數目亦因而大幅高於平均值。

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根據24小時滾存雨量以評估山泥傾瀉風險

土木工程拓展署及土力工程處比對2008年6月以及2023年9月最高24小時雨量所發生山泥傾瀉報告分怖，發現當過去24小時雨量超過300至400毫米時，便會出現山泥傾瀉的風險。

現時天文台所發出山泥傾瀉警告屬廣泛性警告，針對現時出現局部地區大雨，但廣泛地區的山泥傾瀉風險未達發出山泥傾瀉警告的指標，故土力工程處會由今年5月中起，聯同天文台設立山泥傾瀉特別提示，土力工程處會根據24小時滾存雨量，以評估受影響地區的山泥傾瀉風險，適時透過天文台作出特別提示，列出山泥傾瀉風險較高的地區，提醒身處高風險地區市民遠離斜坡。

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今月底完成巡查額外 500個斜坡

因應發生山泥傾瀉對市民生活交通影響巨大，土力工程處除了每年巡查政府人造斜坡，亦特別在雨季來臨前，識別額外約500 個影響較多人使用的唯一往來行車道的政府人造斜坡，如石澳道、新清水灣道等，優先檢視這類斜坡並進行預防性維修工程，例如加固斜坡表面和改善排水系統等。岑家華指，有關巡查及維修工程於今月尾完成，又指耀興道斜坡維修工程計劃將於6月底完成有關鞏固工程。

▼2023年9月9日 石澳及大浪灣居民清理石澳道泥沙▼



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以創新科技即時了解事故現場

現時土力工程處利用無人機、四足式攀爬機械人、空載及手提式激光掃瞄系統，配以遙感探測技術，例如數碼攝影測量法和移動鐳射掃描技術，幫忙工程人員在難以到達的地方，如偏僻或陡峭的山坡，收集山坡及山泥傾瀉現場的空間影像，製作立體斜坡及區域性地形數碼模型，以掌握山泥傾瀉現場及周邊環境的情況，制定災後處理工程方案。

▼5月4日 將軍澳及清水灣大水浸▼

