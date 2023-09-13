紅山半島｜屋宇署已取法庭手令將入74號屋　斜坡修復費料數百萬

近日的世紀暴雨令港島大潭豪宅紅山半島第70、72及74號屋臨海方向的斜坡有山泥傾瀉，地基外露並懸空，揭發獨立屋僭建問題，惟74號屋戶主再三拒絕屋宇署進入懷疑有僭建物的地方視察。發展局局長甯漢豪今日（13日）接受傳媒訪問時指，屋宇署今日已取得法庭手令，將於明日（14日）進入74號屋視察，又強調會巡查紅山半島其他獨立屋是否涉及僭建及霸佔官地。



地政總署初步確認紅山半島70、72及74號屋均非法霸佔官地。（香港01製圖)

▼9月10日 屋宇署人員調查紅山半島三屋是否涉及僭建及霸佔官地▼



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甯漢豪接受《NOW新聞台》節目專訪時指，屋宇署人員昨日曾進入74號屋，但在取得法庭手令後，明日將可較徹底該獨立屋是否有僭建物。

政府承建商今日繼續在紅山半島曾發生山泥傾瀉的斜坡動工，包括噴灑石屎，甯漢豪表示，目前斜坡鞏固工程費用達數以百萬計，而若證實山泥傾瀉與僭建有關，日後向業主追討的費用或會更多。

她又指，紅山半島臨海一帶的獨立屋，因下面是斜坡，或成為僭建的誘因，當局將會追究證實涉及僭建的70、72及74號屋，但亦同時揭示附近一帶亦有懷疑僭建問題，預告屋宇署及地政總署將會在紅山半島進行大規模巡查行動。

以公司持有74號屋的董事、滙豐銀行前亞太區市場部主管袁慧明為公益金公共關係委員會委員，為公關界名人。（公益金網頁圖片）

屋宇署人員昨日（12日）終獲准進入懷疑僭建的紅山半島74號屋視察，惟戶主再次拒絕人員進入屋內懷疑有僭建物的地方，故未能確認有關地方是否存有僭建物或違規工程，屋宇署今日根據《建築物條例》第22條的規定，向法庭申請手令，要求進入有關處所，以確定第74號屋有否任何違規建築物可能構成危險。

▼9月12日 紅山半島三屋霸佔官地▼

