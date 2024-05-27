垃圾徵費暫緩｜環團：對無限期延遲失望　倡政府部門先分階段實施

垃圾徵費再再延期，而政府今次未有交代推行時間表，僅指會在下年年中報告就減廢及回收的工作進度。多個環保團體均反對政府一再延後垃圾徵費，認為政府部門如期實行垃圾徵費、以身作則帶領社會減廢。



綠領行動認為，無限期押後實施令本港減廢政策「開倒車」， 使各界的減廢動力降低， 恐令辛苦建立的減廢成果付諸流水。綠色和平亦指，對暫緩極度失望，認為政府拒絕由政府部門率先實行垃圾徵費，只側重推動市民回收，及以末端焚化處理廢物，做法並非務實且不負責任。



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綠領行動：開倒車 減廢成果付諸流水

原定在8月1日推行的垃圾徵費無限期延期，多個環團隨即發表新聞稿，表明反對政府一再延後垃圾徵費。綠領行動認為，雖樂見政府下定決心增加回收配套，惟認為此些僅屬輔助性的措施 ，只有配合收費並訂立清晰可行的路線圖及時間表，才令各界有更大動力減廢。

綠領行動續指，無限期押後實施令本港減廢政策「開倒車」， 使各界的減廢動力降低， 恐令辛苦建立的減廢成果付諸流水，認為政府應迎難而上，拿出勇氣及遠見分階段實施推行垃圾徵費，包括由政府部門和公營部門帶頭先行， 再進一延伸至不同界 別，以至三無大廈、鄉郊等涉及處境較複雜的處所及地點 。

香港地球之友：極度失望 分階段實施垃圾徵費試點

香港地球之友則指，對政府不會在8月如期推行垃圾徵費，亦不會訂出具體實施日子表示極度失望，重申垃圾徵費是推動減廢的「火車頭」，有助推動企業和公眾實踐源頭減廢，同時帶動資源回收和循環再用。

香港地球之友同樣認為，政府絕對不能怠慢，必須把握機會，分階段實施垃圾徵費試點，涵蓋大部份由政府管理的場所，例如政府辦公大樓、官立學校、公務員宿舍、體育館、房委會轄下商場，及其它公共設施等 (公共屋邨除外)。此外，政府亦須明確訂立積效指標，將廢物量在一年內減少至少一成，參與的各部門和機構必須定期提交報告，詳細匯報執行時遇到的困難，以便優化執行細節。

綠色和平項目主任譚穎琳表示，是次公布的後續工作欠缺經濟誘因及實際減廢目標，與「先行先試計劃」或原先訂立的六個適應期內的推廣措施並無分別。（資料圖片／黃穎津攝）

綠色和平：市民並非反對減廢 是對政府未做好準備失去信心

綠色和平亦指，對暫緩極度失望，認為政府拒絕由政府部門率先實行垃圾徵費，只側重推動市民回收，及以末端焚化處理廢物，做法並非務實且不負責任。綠色和平項目主任譚穎琳補充，是次公布的後續工作欠缺經濟誘因及實際減廢目標，與「先行先試計劃」或原先訂立的六個適應期內的推廣措施並無分別，無疑是舊酒新瓶。

綠色和平續指，垃圾徵費政策拖延多時，垃圾量持續上升，社會沒有空間於減廢路上放慢腳步，政府必須展示減廢決心，訂定明確推行日期及清晰的減廢目標，定期檢討成效。其組織強調，市民並非反對減廢原意，而是對政府花費數以年計時間也未能為政策做好準備失去信心，故同樣促請政府部門如期實行垃圾徵費、以身作則帶領社會減廢，同時訂立明確的減廢目標、加快推行生產者責任制，切勿拖字訣，無視廢物問題的急切性。

香港房屋經理學會會長鄭玉琴。（資料圖片／蔡偉南攝）

房屋經理學會：條件成熟才全面實施垃圾徵費會更暢順

另外，香港房屋經理學會會長鄭玉琴回應，對暫緩示理解，認為這項措施影響全香港市民，社會各界需要充分時間瞭解、準備及適應，欲速則不達。鄭表示，足夠的宣傳教育與回收配套，能提升公眾支持度，條件成熟才全面實施垃圾徵費會更暢順，事緩則圓，期望政府提出時間表，讓社會各界在不同階段已經萬事俱備，應付裕如。