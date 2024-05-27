垃圾徵費｜有人問責?　謝展寰被讚「盡心盡力」 政府支持其工作

籌備多年的垃圾徵費終無限期押後，是否有官員需要問實責? 一直主其事的環境局長謝展寰沒有正面回應。陪同謝展寰一起見記者的副政務司司長卓永興兩度代答，稱謝展寰「毋庸置疑、盡心盡力」，之前兩次押後實施均有充分理由，今次暫緩亦然，而政府亦支持謝展寰的工作。



卓永興又指「事非經過不知難」，否認政府推行政策前考慮不周。



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立法會環境及食環兩個事務委員會今舉行聯席會議，謝展寰在會議舉行前20分鐘到場，面對傳媒不斷追問，包括是否同意外界批政府做法不負責任、若無限期押後是否需要問責甚或落台、現屆政府會否重啟垃圾徵費等問題，一概未有回應。

他在立法會上發言提到，就4月推行先行先試計劃收到的反應所指，香港現時並不適合推行垃圾徵費，但玫府的初心沒有變，會繼續推廣就回收及減廢。

會議後，卓永興及謝展寰面見傳媒，傳媒也兩度問到謝展寰是否需要因為今次暫緩而問責，兩次均由卓永興代謝展寰回答，他稱對方盡心盡力，之前兩次押後實施均有充分理由，今次暫緩亦然，而政府亦支持謝展寰的工作。

（謝展寰）局長係毋庸置疑、盡心盡力推動呢個政策，但大家係要接受一個可能唔想見到現實，社會整體係未有準備，對垃圾徵費形式、認同，回收文化仍然有不足。 副政務司司長卓永興

他也提到，實施垃圾徵費，要整個社會配合，不止是硬件，還有市民意識，而現時社會整體未準備好，當局未來會做好公眾教育，冀令未來推動順暢。

▼4月1日 酒樓試行垃圾徵費▼



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卓永興也提到，垃圾徵費確實已討論多年，現屆政府也進行大量工作，包括各類宣傳，也有很多在地區、向不同業界的解說，原定去年底推行時，也沒有很多人說做不到，直至今年初有不同人提出有困難，形容很多問題、意見是新近浮現，又指「事非經過不知難」，強調並非當局事前未有想清楚。

被問到垃圾徵費已立法卻暫緩會否開壞先例，卓永興則指要實事求事，又稱問題可反過來想，如社會未準備好，政府因有法例而要強推，亦非好事，強調施政要因事制宜、不能「教條式」，當局未來一年也會研究如何改善垃圾徵費的制度。