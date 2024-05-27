垃圾徵費暫緩｜回看謝展寰11個月言論 由一定不再延期變推行無期
撰文：洪芷菁
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垃圾徵費措施一拖再拖，由原定2023年底開始實施，延至今年4月1日，再延至8月1日。回顧去年至今，在措施延至4月1日推行後，環境及生態局局長謝展寰曾表示一定不會再延期，又表示有百分百信心8月推行，今日卻再宣布押後措施。
1月稱有信8月推行順利
2021年8月26日，垃圾徵費措施相關條例於立法會三讀通過，原本預計於2023年底開始實施。謝展寰在2023年7月10日在接受港台訪問時首次表明，因應清潔行業人手不足，將實施時間延至今年4月1日推行。
2023年7月14日，謝展寰在立法會環境事務委員會會議上表示，一定不會再延期，因為徵費會以刊憲方式、附屬法例形式訂明。
今年1月19日，政府宣布垃圾徵費延指8月1日實施，謝展寰當日在記者會上表示百分百有信心順利推行，並說：「我有信心做完展示時，將來推行係順利。」
今年3月25日，立法會環境事務委員會上，對於推行垃圾徵費，謝展寰又表示：「決心一定有，所以要謹慎，故先行先試再決定是否做出調節。」
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不政府今日（27日）宣布暫緩推行，謝展寰發言指，就現時收到的反應所指，香港現時並不適合推行垃圾徵費，但政府的初心沒有變，會繼續推廣回收及減廢，加速擴大廚餘回收能力。他表示目標在一年內增加一倍的智能廚餘機，亦會在未來一年設100個回收廚餘點及增加綠在區區的回收點由200個至800個，並延長綠在區區的時間。
另外。謝展寰面對傳媒追質問是否需要為押後問責，陪同謝展寰一起見記者的政務司副司長卓永興兩度代答，稱謝展寰「完全毋庸置疑局長係盡心盡力推動呢個政策」。
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