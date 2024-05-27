垃圾徵費暫緩｜應否賠償予指定袋生產商？謝展寰：合約沒規定數量

垃圾徵費暫緩實施，坊間討論也關注指定袋的生產及去向。環境及生態局局長謝展寰今日（27日）出席立法會環境及食環兩個事務委員會的聯席會議時，也被問到相關問題，他指政府與指定袋製造商的合約，並沒有規定要生產多少個指定袋，會按合約條款，與製造商傾談，惟不存在指定袋數量達不到規定的問題。



就議員建議低價賣指定袋、賺回部份成本的問題，他則說先集中做好教育，以免市民有誤解。



▼垃圾徵費指定袋▼



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立法會環境及食環兩個事務委員會今舉行聯席會議，討論垃圾徵費先試先行計劃報告，政府在會議上宣布，暫緩實施垃圾徵費。

議員江玉歡在會上指，社會關注政府與指定袋生產商的合約，會否因為政府今次而有毀約風險，衍生一些賠償，其次問到政府會否考慮平賣已生產的指定膠袋，以收回部份成本。

她又形容今次暫緩如「婚就結唔成」，然而當局「叫個女仔等」，問當局會如何令各方相信政府未來會繼續推動回收及減廢。

環境及生態局局長謝展寰回應指，政府與指定袋製造商的合約，並沒有規定要生產多少個指定袋，會按合約條款，與製造商傾談，惟不存在指定袋數量達不到規定的問題。就議員建議低價賣袋的問題，他則說先集中做好教育，以免市民有誤解。

▼5月27日 政府宣布暫緩實施垃圾徵費▼



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垃圾徵費9款指定袋收費。（環保署圖片）

▼1月26日 垃圾徵費指定袋開賣▼



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▼ 現時香港街道垃圾情況 ▼

