巴黎奧運｜楊潤雄到訪體院為運動員打氣　勉勵盡情發揮實力

文體旅局局長楊潤雄今日（27日）下午到訪香港體育學院，期間視察了包括劍擊館、乒乓球館等多項設施，並與備戰的運動員和教練會面交流，勉勵運動員在比賽中爭取佳績及亦鼓勵他們在巴黎期間，多與其他代表隊的運動員交流互動，展示香港運動員的風範。



視察劍擊館、乒乓球館等設施 了解運動員備戰訓練

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（27日）下午到訪香港體育學院（體院），了解運動員備戰今年年巴黎奧林匹克運動會（奧運會）和殘疾人奧林匹克運動會（殘奧會）的情況，為他們打氣。

他在體育專員黃德森陪同下，在體院視察多項設施，包括劍擊館、乒乓球館、體能科學訓練中心和游泳館，與備戰的運動員和教練會面交流，了解他們備戰的訓練安排和支援工作，並勉勵運動員盡情發揮實力，在比賽中爭取佳績。

楊潤雄表示，奧運會和殘奧會即將在巴黎舉行，期望參賽的香港運動員表現出色，亦鼓勵他們趁着在巴黎期間，多與其他代表隊的運動員交流互動，展示香港運動員的風範和介紹香港的最新情況。

稱購入巴黎奧運會電視轉播權 助推動本地體育發展

楊潤雄續指，特區政府成功購入巴黎奧運會及殘奧會在香港的電視轉播權，由三間在香港持有免費電視牌照的商業廣播機構及香港電台按政府規定轉播巴黎奧運會及殘奧會賽事，讓全港市民可以免費欣賞賽事，支持國家和香港的運動員。「社會各界普遍對此表示歡迎，並認為有助推動本地體育發展，我非常期待與大家一起觀賽，一起支持運動員。」

巴黎奧運會和殘奧會將分別於7月26日至8月11日，以及8月28日至9月8日舉行。除了體院的支援外，文化體育及旅遊局亦透過藝術及體育發展基金（體育部分）預留款項支持運動員備戰和參與奧運會和殘奧會。