九龍城寨之圍城｜楊潤雄：覓地展出困難　考慮加入AR元素配合原景

港產電影《九龍城寨之圍城》大受歡迎，政府正與電影公司研究，希望搭建電影場景開放參觀。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，正與劇組商討合作細節，認同尋覓展出場地是一大困難，須既方便到達，又有足夠空間，同時會考慮不只搭原景，亦會配合AR（擴增實境）模式混合展出。



楊又表示，考慮展出電影場景時，不會計較其票房「收唔收得」，而是佈景是否值得展示。



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九龍城寨電影康城影展反應極佳 多人建議佈景列為旅遊景點

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今早（25日）在電台節目表示，正與《九龍城寨之圍城》商討重置佈景展出，因該電影不論在香港、國內還是國外都大受歡迎，又指上星期去了康城影展，影展邀該電影做午夜劇場，反應極佳。

他說，在康城舉辦座談會期間，邀請該電影演員及導演與當地觀眾交流，從提問中已感覺觀眾十分欣賞該電影，認為拍出港式味道、歷史及武打等元素，更多人提及電影佈景，「好多人問用幾錢搭、用幾耐時間搭，點搵啲資料，大家都好有興趣，好多人建議可唔可以做旅遊景點。」

文化體育及旅遊局局長楊潤雄。（資料圖片/黃浩謙攝）

仍商討具體展出做法 包括是否收費

他表示，要重置電影佈景有難度，因佈景部份材料可能已棄置，搭景與參觀亦是兩回事，尋覓展出場地更是一大困難，地點須交通便利和有足夠空間，「考慮緊會唔會唔好淨係搭，利用啲科技、例如AR去混合去做。」

楊又稱，正商討具體做法，包括設於露天或室內、展出的內容等，又指收費與否也是一大考慮，因過去teamLab發光蛋也有人建議收費，「係政府做定私人做？邊個管理？收唔收錢？收幾錢？有一系列要解決嘅問題，但唔係不能解決，需要啲時間。」他續指，有消息指劇組有意開拍前傳後續，政府會與劇組商討安排。

重置佈景不僅看電影票房「收唔收得」

楊潤雄強調，政府支持港產電影，包括電影投資、支持新導演新劇本等，但日後考慮合作重置佈景，不會只看電影票房「收唔收得」，而是佈景是否值得展出，例如現代電影的佈景一般不需要特別做，普通的古代佈景也不需要，「今次係因為城寨，本身係香港係特別地方，引起好多人回憶。」