AI詐騙新手法　陌生來電打來千萬別回答　聲紋複製後果隨時很嚴重

AI技術也能幫助詐騙？近日傳言若接到陌生電話，對方開頭就問「聽得到嗎」時，千萬別出聲，否則將被AI分析聲音、模仿，進一步變造人聲後詐騙。對此，台灣事實查核中心也提出看法。



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綜合美媒報導，該詐騙手法行之有年，假冒政府機關、銀行等金融業者、旅行社、保險公司、醫療機構等，詢問受害者名字，或是詢問「聽得到嗎」，誘使受害者回答「是」、「有」等，接著電話不是被掛斷，就是會設法讓受害者說更多話，好錄下更多聲音或得知個人資訊。

美國商業改進局分析，詐騙集團很可能透過AI技術，偽造受害者聲音，以利提高之後進行詐騙、勒索贖金的成功機率。因此當局建議民眾，若接到陌生來電且對方開頭就問「聽得到嗎」、「你的名字是XXX嗎」，第一反應最好直接掛斷電話，因為這很可能是詐騙集團來電，也要檢查銀行及信用卡是否有不明消費。

對此，TFC 台灣事實查核中心表示，雖然需要小心陌生來電，但不必過度防備，因為實際電話可能音質不佳、容易失真，以目前的AI技術只從簡單的「喂、你好、是」等回應，難以製成品質好的AI音檔。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：陌生來電打來「喂，有聽到嗎」千萬別回答！AI複製聲音…後果很可怕】