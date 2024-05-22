警反詐騙洗黑錢拘百人　騙款$1.8億　七旬翁投資虛幣被呃$2378萬

深水埗警區過去兩星期（5月6日至20日）展開代號「曠頂」的執法行動，打擊詐騙及洗黑錢案，拘捕共100人（17至75歲）。被捕人大多是傀儡戶口持有人，涉與82宗案件有關，共有295名受害人，騙款逾1.8億元。單一損失金額最高的個案達2,378萬元，一名74歲男子被網友遊說投資虛擬貨幣，將款項轉帳至傀儡戶口。警方強調打擊傀儡戶口只是第一步，其後會向所有在區域法院被判罪成的同類案件申請加刑，以提高阻嚇力。



由左至右：深水埗警區刑事總督察鄭騏鋒、深水埗警區助理指揮官（刑事）警司陳志昌及深水埗警區刑事部督察黃斯淇。（黃學潤攝）

深水埗警區刑事總督察鄭騏鋒指，深水埗警區於2023年共接獲2,419宗詐騙案，比2022年接獲的1,873宗多出三成。而2024年首四個月，深水埗警區已接獲706宗詐騙案。有見及此，深水埗警區刑事部於過去兩星期（5月6日至20日）展開代號「曠頂」的執法行動，一共拘捕75男25女（17至75歲），他們報稱報稱清潔工人、廚師、裝修工人等。

警方調查發現100名被捕人牽涉共82宗詐騙及洗黑錢案，案件類型包括：投資騙案、網上求職騙案、網上情緣、網上購物及電話騙案，共有295名受害人，騙款逾1.8億港元，個別案件騙款由1500元至2370萬元不等。大部分被捕人是詐騙集團的傀儡戶口持有人，負責收取及處理贓款。深水埗警區會繼續定期進行「曠頂」行動，打擊詐騙案件。

深水埗警區刑事部督察黃斯淇續指，其中一宗最大金額的騙案涉款高達2,378萬元，受害人是一名居住海外、從事製衣業的74歲男子，他在網上平台認識一名網友，被對方遊說投資虛擬貨幣，並將2378萬元轉帳至傀儡戶口。另一宗牽涉最多受害人的騙案，共有54名受害人（27至47歲），因在網上平台購買不同類型的優惠套票而被騙，騙款約7萬元。

由左至右：深水埗警區刑事總督察鄭騏鋒、深水埗警區助理指揮官（刑事）警司陳志昌及深水埗警區刑事部督察黃斯淇。（黃學潤攝）

深水埗警區助理指揮官（刑事）警司陳志昌表示，詐騙集團經常利用大量傀儡戶口收取騙款及洗黑錢，因此警方打擊傀儡戶口是摧毀詐騙產業鏈的其中一個重要及有效方法，惟拘捕傀儡戶口持有人只是第一歩，需要檢控及監禁，才能增加阻嚇力。

深水埗警區刑事部在過去一年，已就逾200名涉嫌「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」罪的被捕人的案件徵詢法律意見，共有110名被捕人已獲律政司同意起訴或已經起訴，當中34名被捕人將在區域法院審訊，11人已被定罪，判監4至28個月。

陳志昌續指，所有在區域法院審訊的案件，一經法庭定罪，警方都會向法庭申請加刑。他舉例指，深水埗警區早前有一宗洗黑錢案於2024年2月9日在區域法院判刑，相關傀儡戶口共處理約197萬元款項。經法庭定罪後，警方向法庭申請加刑，最後法庭加重被告20%的刑罰，被判監28個月。深水埗警區會繼續調派資源拘捕及檢控傀儡戶口持有人，重點打擊騙案。

警方呼籲市民切勿租、借或賣戶口，根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，任何人如知道或有合理理由相信任何財產是犯罪得益，而依然處理該財產，已經干犯洗黑錢罪；一經定罪，最高刑罰是監禁14年及罰款500萬元。