周冠威舊作《幻愛》6月兩場放映突取消　MCL票務中心：不清楚原因

電影《九龍城寨之圍城》票房大賣，戲中飾演信一的男演員劉俊謙人氣急升，其主演的另一套電影舊作、由導演周冠威執導的《幻愛》，原定下月15及28日在尖沙咀的MCL The One 戲院放映，惟MCL戲院的網站卻突然找不到相關放映資訊。MCL票務中心的職員確認取消相關放映，並稱不清楚原因，稍後會在社交平台專頁公布退款安排。



電影《幻愛》原定6月15及28日在尖沙咀的MCL The One 戲院有兩場放映。（《幻愛》劇照）

男演員劉俊謙主演的電影《幻愛》原定下月15及28日在尖沙咀的MCL The One 戲院有兩場放映，MCL戲院的網站卻突然找不到相關放映資訊。

據MCL票務中心職員指，兩場《幻愛》放映取消，但不清楚當中原因，稍後會在社交平台專頁公布退款安排。《 香港01》正向MCL戲院查詢取消放映的原因。

去年熊貓國際電影節 取消放映周冠威短片

電影《幻愛》於2020年正式上映，由周冠威執導，故事講述精神病患者與心理輔導員間的一段愛情故事。

周冠威於2021年曾憑反修例事件紀錄片《時代革命》，獲第58屆金馬獎最佳紀錄片獎。翻查資料，此前已有周冠威的作品放映被取消，去年11月的「熊貓國際電影節」，其中「他們的短篇作品 2」的節目放映，選映香港、新加坡、台灣及澳門10位導演合共9部短片作品，當中包括周冠威的《念》。及後主辦方以部份影片放映質素欠理想為由，取消相關放映。