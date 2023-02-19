ifva短片節兩入圍作品拒刪剪涉社運、黃頭盔畫面　取消放映棄爭獎

再有本港影片拒從電影、報刊及物品管理辦事處（電影報刊辦）的電檢要求，取消公開放映。下月初舉行的第28屆ifva獨立短片及影像媒體節，兩部本地入圍作品《失去的部分》及動畫《城堡裡的大象》，遭電影報刊辦要求刪減情節，在未能放映完整版本下，導演決定取消放映。

據了解，前者涉及社運現場及送囚車等場面，亦曾獲准於去年9月兩度在港以足本版放映；後者則涉及頭戴黃頭盔人物的動畫片段。隨著大會今屆新增參賽條款，列明入圍作品必須於下月媒體節公開放映，始有資格競逐獎項，意味兩人即使各自入圍最後十強，亦無法角逐爭勝。記者已向大會及政府查詢，暫未回覆。



第28屆ifva獨立短片及影像媒體節下月公開放映多套入圍作品。(第28屆ifva獨立短片及影像媒體節官網截圖)

第28屆ifva獨立短片及影像媒體節將於下月初舉行，並於同月11日公布比賽結果，門票早前已公開發售。不過，當中有兩套入圍作品未符合電影、報刊及物品管理辦事處放映要求，在未能放映完整版本下，導演決定取消放映。

其中包括公開組十強入圍作品之一、由紀錄片導演陳巧真執導的《失去的部分》。《失》片長半小時，透過闡述人的身體變化，折射社會經歷的傷痕與記憶。影片以大量碎片式的影像組成，輔以一個男子描述身體變化為中軸，並呈現城市不同時期非日常的狀態，包括社運現場、狂風的海邊和漏水的行人隧道，另亦有送囚車場面。

《失》曾於去年9月兩度在本港於「跳格香港國際舞蹈影像節2022」首度放映，當時影片被評為IIA級別，電影報刊辦當時未有要求刪減情節。

由紀錄片導演陳巧真執導的《失去的部分》，屬於ifva 獨立短片及影像媒體比賽公開組十強入圍作品。(第28屆ifva獨立短片及影像媒體節官網截圖)

另一涉事作品則是入圍動畫組十強的《城堡裡的大象》，由動畫師李鈺淇製作，片長4分45秒，並無對白及字幕。作品於2019年至2020年間創作，描繪李對香港成長的情感，並呈現其伴隨社會變遷的內心變化。《城》曾入圍多個國際動畫影展。

《城堡裡的大象》據悉需刪逾五分一內容始准放映

片中描繪地盤、茶餐廳及大排檔等香港獨有景觀，當中黃色頭盔出現的意象貫穿全片，由片首的頭戴黃頭盔的地盤工人、主角於茶餐廳吃意粉時，檢出的黃豆狀食物幻化成黃色頭盔、隨後則有戴上黃頭盔的人物在城中穿梭、手握手的扶持，但隨後被推倒的畫面。據悉，《城》需刪走逾五分一內容始准放映。

《城堡裡的大象》由動畫師李鈺淇製作描繪李對香港成長的情感，並呈現其伴隨社會變遷的內心變化。片中有涉及黃色頭盔的多個意象，亦有戴上黃頭盔的人物被推倒的畫面。(《城堡裡的大象》截圖)

大會ifva前日於FB專頁帖文備註列明，《城堡裡的大象》「因電影、報刊及物品管理辦事處對該作品放映許可的要求，而無法放映完整版本，該影片導演決定不作放映。節目內其他作品則不受影響。」(ifva獨立短片及影像媒體節FB專頁截圖)

大會ifva上周三(15日)於FB專頁帖文備註列明，《失去的部分》「因電影、報刊及物品管理辦事處對該作品放映許可的要求，而無法放映完整版本，該影片導演決定不作放映。節目內其他作品則不受影響。」(ifva獨立短片及影像媒體節FB專頁截圖)

大會ifva上周三(15日)及前日分別於FB專頁帖文備註列明，《失去的部分》及《城堡裡的大象》「因電影、報刊及物品管理辦事處對該作品放映許可的要求，而無法放映完整版本，該影片導演決定不作放映。節目內其他作品則不受影響。」

翻查資料顯示，大會今屆亦新增條款，列明入圍作品必須於下月媒體節在香港藝術中心古天樂電影院公開放映，始有資格競逐獎項。另放映版本需與遞交比賽版本完全相同。隨著兩名創作者決定拒從刪剪要求，不作放映，即意味兩人即使各自入圍最後十強，亦無法角逐今屆比賽。