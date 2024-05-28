東區醫院腹瀉群組增至77人　23糞便樣本對諾如病毒呈陽性或人傳人

東區醫院早前有多名職員在兩間醫院餐廳進食後，出現腹瀉、嘔吐等腸胃不適徵狀。衞生署衞生防護中心今（28日）表示，截至今日下午3時，共有77名職員受影響，47人已求醫，當中1人曾入院現已出院。



防護中心稱，23個糞便樣本經化驗後證實對諾如病毒呈陽性反應，調查顯示逾半的受影響職員均於東區醫院的東座大樓工作，亦有多名職員均表示曾在院內遇到有人嘔吐或曾接觸急性腸胃炎患者，故認為該院出現由諾如病毒引致的急性腸胃炎爆發，不排除由人傳人或環境污染傳播。



東區醫院截至今日下午3時，發現77名職員感腸胃不適。（資料圖片）

逾半患者於東座大樓工作 曾遇有人嘔吐或接觸腸胃炎患者

衞生署衞生防護中心表示，截至今日下午3時，東區醫院共有77名職員受影響，包括36男41女，年齡介乎20至65歲。他們於5月17日至23日期間，陸續出現腹痛、噁心、嘔吐、腹瀉及發燒等病徵。47名受影響人士已求醫，當中一名人士曾需入院留醫，經治療後已經出院。全部病人情況穩定。

中心為27個個案進行糞便樣本化驗，當中23個糞便樣本經化驗後證實對諾如病毒呈陽性反應，調查顯示逾半的受影響職員均於東區醫院的東座大樓工作，亦有多名職員均表示曾在院內遇到有人嘔吐或曾接觸急性腸胃炎患者。

+ 2

東座大樓消毒後已無新增個案

防護中心總結調查結果，認為該院出現由諾如病毒引致的急性腸胃炎爆發，不排除由人傳人或環境污染傳播。東區醫院已按中心指示，對受影響範圍進行徹底消毒清潔，特別是受影響人士曾到訪的地方。

中心於5月23日於東區醫院東座大樓採集8個環境樣本，經化驗後證實對諾如病毒呈陰性反應。該院自5月23日進行消毒後已沒有新增個案。

防護中心發言人提醒，諾如病毒具高度傳染性，受影響人士可經接觸少量諾如病毒而受感染；如有人於空氣不流通的密閉空間嘔吐，可構成潛在爆發風險，正確和及時清理嘔吐物並徹底消毒環境至關重要，特別是醫院、院舍和學校等處所。