向警察投訴課提案未妥善處理　投訴人質疑機制不當　提覆核勝訴

有投訴人懷疑電腦遭駭客入侵向警方報案，其後獲告知已結案和無人被捕。他認為警員沒有妥善調查，遂向警察課投訴並希望能重啟調查，但投訴課沒有把其個案歸類，只列為「表達不滿」，監警會最後亦未有處理。投訴人後來向監警會求助，其個案才被歸類為「須匯報投訴」。但該投訴人仍應為警察的投訴機制有不妥且有越權之嫌，提出司法覆核，指投訴課警員未有妥善處理其個案，導致監警會未有處理。法官今(3日)下判辭裁定投訴人勝訴，指警方未有履行其法定責任，屬越權和不合法。



申請人林思俊（音譯），答辯人為警務署署長和監警會。

申請人林思俊疑警方的投訴機制不妥善提司法覆核，被裁定勝訴。

林在被告知結案後要求重啟調查

林於2021年3月向警方報稱其電腦遭駭客入侵，其後警方告知他已結案且無人被捕。林認為警方沒有妥善調查，遂向「投訴警察課（下稱：投訴課）」投訴，指案件在「無任何調查下結案」，亦無通知投訴人，要求重啟調查。

向投訴課投訴後獲告知沒證據可拘捕

林曾與投訴課警員兩度會面，其中一名叫吳秋樺（音譯）的警長指，他曾向林解釋處理投訴方式有三，包括：全面調查、透過簡便方式解決，及採用「表達不滿機制」，林即表明，他不是想針對任何警務人員，只是想重啟調查。但以他理解，若要重啟調查，必須先向投訴課作出投訴。吳後來回覆林投訴課在覆核後，認為沒有證據可作拘捕。

向監警會求助才知個案未列為須匯報的投訴

林之後轉向監警會求助，根據監警會的紀錄，林的個案被列為「表達不滿」。監警會作查詢後，發現投訴課未將林的個案列作「須匯報投訴」、「須知會投訴」或「表達不滿機制」，亦未通知監警會林的個案屬「要求服務」。由於監警會僅可處理被列為「須匯報投訴」的的個案，故未有處理林的案件。

申請人向監警會查詢，才知其投訴未被列為須匯報投訴。（資料圖片）

曾憂警察操守無法監管

林因此去信監警會，指投訴課沒正確將其案件歸類，又憂慮投訴警察制度的兩重架構是否有效，並反問：「難道我是活在一個警察操守無法被監管的社會？」林曾兩度到監警會主席的辦公室，並在觀察員陪同下與投訴課再錄口供，案件終被列作「須匯報投訴」。

認為投訴課未妥善處理提司法覆核

林之後就此事提出司法覆核，指投訴課警員未能妥善將其個案歸類，導致監警會未有處理其投訴，而監警會亦未能監督投訴課的工作。

官認為林的個案應以一般投訴理解

本案的爭議點在於《獨立監察警方處理投訴委員會條例》中，「須匯報的投訴」。代表警方的律師認為，條文所指的「投訴」，應為「表達意向作出投訴，並會經過法定程序處理。」法官並不同意，認為應以一般對「投訴」的理解詮釋，又指林的投訴符合條文要求，但投訴課未有把其投訴歸類為「須匯報的投訴」，屬法律上出錯。

表達不滿機制有違條例之嫌

此外，林亦認為表達不滿的機制屬越權和不合法，並指該機制沒有法律基礎。法官指，投訴人作出選擇前，投訴課不會把其個案分類，若投訴人選擇了該機制，其投訴便會從法定機制中剔除。法官認為，這機制違反《獨立監察警方處理投訴委員會條例》，認為或需修例以讓機制有法律基礎。

調查中未能滿足林的知情權

法官裁定投訴課在接獲涉案投訴後，未能充分地向申請人解釋調查程序，並將其個案歸類為「須匯報投訴」，及在兩層機制下妥善處理和調查，亦未能在調查過程中滿足林的知情權，因此裁定投訴課未有履行其法定責任；法官同時亦為「表達不滿機制」亦屬越權和不合法，最後裁定林勝訴，並下令警方和監警會須支付林的訟費。

案件編號：HCAL133/2022