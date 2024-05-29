假波案｜教練戴帽打暗號操控角球入球數　有被捕人士單季投注百萬

撰文：何瑞芬
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香港足球壇再發生涉嫌打假波事件，廉政公署今日公布拘捕12名男子，包括港超聯及乙組球隊的教練及球員。廉署表示，涉案教練會在場邊向球員用肢體語言打暗號，例如戴帽、拎水樽或除外套等發指令，製造指定入球數、角球數或造假達到指定輸贏比數。廉署又稱，調查發現被捕人士同時透過親信及家人作外圍投注達雙重獲利，個別被捕人在一個賽季投注額達100萬。

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涉2021年起三個球季　每名涉案球員每場可獲賄款數千至數萬元

廉政公署執行處總調查主任劉鉑鏘稱，據廉署調查發現，案中涉2021年起三個球季，涉及數場球場，每名球員每場可獲賄款數千至數萬元不等。

劉表示，被捕的港超聯主教練及乙組教練招攬有意同流合污的球員操控賽果，例如操控入球數目、角球數目，或達至某個指定輸贏比數。

他說，外園莊家會調查賠率，教練會向球員利用肢體動作打暗號，例如戴帽、拎水樽或除外套等發指令。同時，他稱被捕人士會透過親信及家人落外圍投注，達至雙重獲利，有個別被捕人一個賽季投注額達100萬。

▼2023年5月16日 假波案被捕人晚上獲保釋 包括愉園球員▼

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廉署執行處首席調查主任鄭礎明補充，涉案的港超聯球隊打假波涉今季比賽，乙組球隊則涉2021、2022、2023年球季，至於被捕人士家屬及親友，須再調查，現階段認為未需要拘捕，但不排除有其他執法行動。

廉署正了解被捕教練做出暗號後球賽有何變化

鄭礎明續稱，正了解被捕教練做出暗號後，球賽有何變化，會向國際有經驗的執法機構尋求協助，包括專家協助，例如會提供片段予專家證人分析，是否憑表現就能證明有造假行為。

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