打假波｜文體旅局：絕不容忍　要求足總邀廉署檢視足球聯賽安排

廉政公署去年瓦解一個非法外圍賭博「打假波」貪污集團，近日再展開延伸執法行動，拘捕12名男子，涉及多支球隊的教練及球員。​文化體育及旅遊局發表聲明，指貪污「打假波」不單違法，更與體育公平競賽的原則背道而馳，文體旅局絕對不能容忍。鑑於事態嚴重，文體旅局已要求香港足球總會，邀請廉政公署全面檢視港超聯及其他級別足球聯賽的安排，以堵塞貪污漏洞。



被捕的12名男子包括集團主腦及骨幹，涉及多支球隊的教練及球員，消息指，涉事港超聯球隊為均業北區。文體旅局表示，注意到廉政公署拘捕的12人涉及香港超級聯賽及香港乙組足球聯賽球隊的教練和球員，涉嫌貪污「打假波」操控賽果，從而在非法外圍賭博中獲利。

文體旅局重申，貪污「打假波」不單違法，更與體育公平競賽的原則背道而馳，絕對不能容忍。局方表示，香港足球總會按文體旅局要求，剛完成年中檢討，以進一步推動香港的足球發展，並正按步落實一系列改善措施，其中包括加強與廉政公署合作，提升球會的防貪意識，並要求各球會定期檢視球員和教練的職業操守。文體旅局會督促足總盡快落實有關改善措施。

鑑於事態嚴重，文體旅局已要求足總邀請廉政公署全面檢視港超聯及其他級別足球聯賽的安排，以堵塞貪污漏洞，確保香港足球運動能在公平廉潔的環境下發展。