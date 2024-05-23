新冠KP.2｜防護中心：開始檢測到人類感染個案　佔經分析樣本6.7%

衞生防護中心今日（23日）表示，本地季節性流感及新冠病毒持續活躍，截至18日的監測數據顯示，新冠病毒活躍程度與過去數周相若，但除在污水監測檢測到被世衛列入監察的KP.2變異病毒株，也開始在人類感染個案檢測到。另外，流感活躍程度維持在高水平，相信流感季節會持續一段時間。防護中心特別呼籲高風險群組人士，應適時接種季節性流感疫苗和新冠疫苗加強劑。



新冠污水樣本15%屬KP.2變異株

新冠病毒方面，最新的監測數據顯示，在5月8日至21日間，經防護中心公共衞生化驗服務處檢測的非嚴重個案樣本顯示，JN.1是最流行的變異病毒株，佔所有經分析樣本的100%，而當中約6.7%屬於較新的後代譜系KP.2。

而截至本月14日的污水監測數據顯示，JN.1及其後代譜系仍然是最流行的變異病毒株，佔所有經分析樣本的98.8%，當中約15%屬於KP.2。

列世衛監察中變異病毒株

根據世界衞生組織資料，KP.2是JN.1的後代譜系之一，現被世衞列為監視下的變異病毒株。香港衞生防護中心日前在最新一期「2019冠狀病毒病及流感速遞」指，已從污水監測中也檢測到 KP.2，但現時未有資料顯示JN.1或KP.2會較XBB及其後代譜系引致更嚴重疾病。

中心強烈呼籲，高風險群組應盡快接種新冠疫苗加強劑。不論以往曾接種多少劑數的新冠疫苗，只要距離上一劑新冠疫苗或感染超過六個月後，已可以接種新冠疫苗加強劑。

衛生防護中心強烈呼籲，高風險群組應盡快接種新冠疫苗加強劑。（資料圖片）

流感91%甲型H1病毒 與首3月有所轉變

季節性流感方面，上星期收集的呼吸道樣本中，季節性流感病毒陽性百分比為12.85%，當中91%為甲型H1流感病毒，與今年1月至3月主要流行的甲型H3病毒有所轉變；公立醫院流感入院率為每一萬人0.95宗，兩者同樣處於高水平。