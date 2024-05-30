中國旅遊研究院：澳門首膺內地旅客最滿意目的地　港排第七

中國旅遊研究院周二（28日）公布，隨著內地赴港澳「個人遊」城市的擴容、簽注和通關便利化，以及「港車北上」、「澳車北上」等政策落實。數據顯示，今年第一季度，澳門以83.49分的旅遊滿意得分，首次成為內地出境旅遊者最滿意的目的地。至於香港首季以81.77分排第7；分數低於去年同期的82.86分，以及去年排第5。



中國旅遊研究院過去針對港澳調查數據。

澳門旅遊局同日表示，樂見內地旅客給予正面評價，未來將用好中央各項惠澳舉措，包括內地參團旅客7日內可「團進團出」方式經橫琴口岸多次往返澳門，以及今年新增10個內地城市開放港澳「個人遊」等。澳門並將積極配合「1+4」經濟適度多元發展策略，全力舉辦多項盛事活動，聯動業界優化旅客體驗，鞏固澳門世界旅遊休閒中心的地位。