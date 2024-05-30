好客之道｜旅發局新宣傳片下周推出　古天樂接棒推動「做多一步」

「今時今日咁嘅服務態度係唔夠嘅！」這句家喻戶曉的金句，由影星劉德華宣傳香港好客之道，推出至今已相隔20多年。為了繼續推廣港人的好客之道，旅發局下周將於電視及網上平台，推出全新製作的影片廣告，並由最近憑電影《九龍城寨之圍城》熱爆的影星古天樂接棒，推動「做多一步，好客之道」。



雖然宣傳預告片已流出，但有兩名演員卻未在片中正面登場。據了解，廣告分為餐飲、零售及交通業3個篇章，其中下周粉墨登場的古天樂及鄧麗欣將於茶餐廳搭枱；而宣萱及古天樂亦會在的士再以情侶檔演出，最終整個廣告，分為3個獨立故事播出。



「今時今日咁嘅服務態度係唔夠嘅」劉德華宣傳香港好客之道的廣告已家傳戶曉。（網上圖片）

新主題為「做多一步，好客之道」

「今時今日咁嘅服務態度係唔夠嘅。」劉德華宣傳香港好客之道的廣告深入民心，旅發局最近終於拍攝最新版本，宣傳廣告將在下周登場。據了解，今次廣告推出全新標語，以「做多一步，好客之道」為主題，再分為餐飲、零售及交通業共3個篇章。

目前已推出的預告片，以「今時今日咁嘅服務態度係唔夠嘅」作為開場對白，或與過去的廣告作出首尾呼應，不過演員則由劉德華一人，改為宣萱、胡子彤，吳肇軒、Hazel及Hillary BB（劉沛蘅），即資深及新生代的香港演員均有份演出。而古天樂及鄧麗欣，亦會在宣傳片中粉墨登場。

廣告分別於茶餐廳、鞋店及的士取景

「好多年前講過，今時今日咁嘅服務態度係唔夠㗎，但到咗今日點先至夠呢？」第一章餐飲篇以古天樂的獨白開始，其後他在茶餐廳中與鄧麗欣搭枱，二人一同開口點餐︰「A餐！凍檸茶！」惟古天樂要求凍檸茶少甜，鄧麗欣則要求「少少少甜」，飾演水吧員的胡子彤則小心翼翼地加上糖漿，同時飾演侍應的吳肇軒，更主動推椅子，提醒可擺放隨身物品。最後再以古天樂的獨白作結︰「做好少少，今時今日就係要呢啲。」

第二章零售篇發生在波鞋店，只見古天樂一直猶豫不決，飾演售貨員的吳肇軒便主動上前，詢問是否需要試鞋。古天樂表示碼數為11號，吳肇軒卻另外提供11.5號，提醒11號偏小或不合適。最終古天樂購買了11.5號鞋，再以「做多啲啲，今時今日就係要呢啲」的獨白作結。

第三章交通篇則發生在的士車廂內，古天樂正情緒激動，在電話中質問宣萱，究竟目的地為干諾道中，還是干諾道西。隨後由吳肇軒飾演的的士司機則主動查詢，終了解行駛方向為電車總站，得出目的地為干諾道西，最後他更提醒古天樂下車前，記得取齊隨身物品。結尾再以古天樂的獨白作結︰「今時今日，只要用心做多步，就係最好嘅好客之道。」

旅發局下周將於電視及網上平台，推出全新製作的好客之道廣告。（旅發局影片截圖）

古天樂符合港人外冷內熱的形象

據了解，由於旅發局認為，過去劉德華拍攝的好客之道廣告流於說教，已不合時宜，加上香港的文化，並不像日本及泰國等地滿掛笑容，反而是冷酷的外表下，卻埋藏溫暖的心。因此旅發局考慮到古天樂外型硬朗，背後卻經常做善事，符合港人的外冷內熱的形象，於是決定邀請他擔任主要角色。

不過，適逢古天樂主演的電影《九龍城寨圍城》上映，在內地更錄得數億元的票房，因此古天樂或因工作繁忙，當時亦要考慮旅發局的邀請，最終抵受不住局方的誠意接受邀請。而廣告合共3個篇章，只花了8個小時拍攝，並在近日完成製作。