旅發局小紅書推華晨宇演唱會門票抽獎吸內地客　一晚8600人報名

繼台灣天團五月天在中環海濱活動空間舉辦演唱會後，內地知名唱作歌手華晨宇，亦將在本周五至下周日（24日至26日）一連三日舉行「火星演唱會」，是首位在香港舉辦戶外演唱會的內地歌手。旅發局便把握機遇作出宣傳，今日（20日）在小紅書宣布限時抽獎活動，得獎者可獲兩張價值1,060元演唱會門票，5小時便吸引逾3,600名用戶讚好、700個收藏及1,960個回應。截至今晚午夜前，已近8,600人報名。



旅發局5月20日在小紅書發出帖文公布限時抽獎活動。（小紅書截圖）

限時三日抽獎 送兩張$1060周六門票

內地唱作歌手華晨宇即將在中環海濱舉行演唱會，旅發局今日傍晚在小紅書發出帖文公布限時抽獎活動，小紅書用戶只要在周一至周三內（20日至22日），點擊旅發局帖文的「限時抽獎」，便可參與抽獎，將有機會免費取得兩張價值1,060元的周六門票。抽獎結果將在周四（23日）下午3時公布。

華晨宇即將在5月24日至27日，於香港中環海濱舉行演唱會。（資料相片）

帖文︰可以在雨中感受肆意灑脫的自由

旅發局抽獎活動的文案，亦暗指月前五月天演唱會的暴雨︰「我想，我們沒必要煩惱會不會被大雨淋濕，人生予一切無常，有風聽風，有雨看雨，就讓一切都順其自然地發生吧。這次我們可以在維港欣賞日落，也可以在雨中感受肆意灑脫的自由。」

5小時吸逾3600人讚好、700個收藏

截至晚上11時半，小紅書顯示短短5小時內，已有8,599名用戶報名參加抽獎，該篇旅發局帖文亦吸引3,623人讚好、733名人收藏，共1,960個回應。翻閱下方的留言，估計大部份應是華晨宇的內地粉絲，由於未能購得演唱會門票，故期望可通過抽獎獲取，甚至有用戶告白指︰「華晨宇，我們一起去香港看日落吧。」

華晨宇為首名「90後」歌手登上北京鳥巢

近日香港市面亦見華晨宇演唱會的宣傳攻勢，例如檸濛濛手打檸檬茶，便在門外貼上巨型海報。翻查資料，華晨宇於2013年參加湖南衛視《快樂男聲》獲年度總冠軍出道，其後曾參加湖南衞視《歌手2018》，獲得總決賽亞軍，亦是首名「90後」歌手登上北京鳥巢開演唱會。

若成功登記抽獎，頁面會顯示「你已參與抽獎」。（小紅書截圖）

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